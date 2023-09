FBF/Assemblée générale ordinaire: La gestion 2022-2023 de De Chacus approuvée à l’unanimité

Vues : 2

Ce qu’il faut en retenir :La famille du football béninois s’est retrouvée le samedi 2 septembre 2023, au siège de la fédération sis à Djassin pour apprécier la gestion faite de l’instance par le comité que préside Mathurin de Chacus durant la saison 2022-2023. C’est aussi l’occasion pour elle de valider le programme des activités pour le compte de la saison 2023-2024. Au terme des travaux, on retient que les délégués (76) présents ont approuvé dans leur ensemble les rapports à eux présentés. Il en est de même pour le chronogramme d’activités ainsi que le projet de budget. Parlant du programme d’activités, il faut noter que le démarrage du championnat saison 2023-2024 a été annoncé pour le 30 septembre 2023. Et dans ce cadre, le problème du nombre de joueurs étrangers à admettre au niveau du championnat professionnel a été posé. Jusque-là, retenu à six, les délégués ont souhaité qu’il soit procédé à une légère augmentation. Et sur la question, le comité exécutif a promis apporter des précisions dans les tout prochains jours.

Ce que dit le président De Chacus : Dans son allocution, le président Mathurin de Chacus a présenté les activités exécutées. « Aujourd’hui, la FBF est sur le bon chemin, comblée de joie, de passion, avec une vision claire pour un avenir radieux », a-t-il déclaré au vu des grandes réalisations de son comité exécutif durant la gestion 2022-2023. «Vous nous aviez recommandé avec insistance que le Centre Etude et Sport de N’DALI ouvre effectivement ses portes pour la formation de l’élite de demain. Tout est fin prêt pour que cette ouverture soit effective. Pour ce qui concerne les compétitions statutaires, la Ligue de Football du Bénin, avec à sa tête le Colonel Zomahoun, est allée plus loin cette saison avec une gestion plus professionnelle de notre championnat d’Elite. L’Etat, sponsor numéro un du Football, n’a ménagé aucun effort pour surprendre plus d’un avec les subventions subséquentes allouées à tous les clubs afin de leur permettre de rehausser le niveau des compétitions. C’est le lieu de renouveler nos sincères remerciements au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement et son Ministre des Sports Oswald Homeky», a souligné le président après avoir fait le listing des réalisations. Plusieurs actions ont été menées afin qu’à l’horizon 2026, le Bénin soit présent dans toutes les phases finales des compétitions régionales, continentales et internationales et fasse parler de lui. Il s’agit de l’élaboration et de l’exécution d’un Plan Stratégique de Développement des Talents à long terme ; la mise à disposition de FIFA Talent Coach pour le développement des jeunes talents et de la formation des entraîneurs de haute performance ; la mise en fonction du Centre de Perfectionnement Pilote de Missérété dans le cadre du TDS pour l’entraînement des jeunes talents détectés âgés de 11 à 13 ans ; l’opportunité offerte par la FIFA pour former les formateurs d’entraîneurs dans le but d’accélérer la formation des entraîneurs de notre pays; l’accélération des travaux de construction des Centres de Missérété et des jeunes filles à Lokossa, pour ne citer que celles-là.

Entre les lignes : Au lancement de cette assemblée générale, le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa et le directeur du sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia étaient présents. Ils ont salué les efforts de la famille du football béninois pour développer la discipline.

Anselme HOUENOUKPO