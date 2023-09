Visite du site aménagé pour les 50es Championnats du monde de pétanque: «C’est ça le nouveau visage du Bénin», dixit Oswald Homéky satisfait des travaux

Vues : 42

La délégation du ministre des sports lors de la visite

Du 08 au 17 Septembre 2023, le Bénin sera sous les projecteurs du monde. Et pour cause, le pays abrite les 50es championnats du monde de pétanque. Pour s’assurer que les travaux de mise en place du site devant accueillir cet évènement mondial répondent aux exigences, le ministre des Sports, Oswald Homékys’est déplacé sur les lieux, le jeudi 31 Août 2023. Au cours de sa visite, l’autorité a apprécié les 2036 sièges destinés aux spectateurs, les 26 terrains dont 2 carreaux d’honneur, les terrains d’échauffement ou d’entrainement et les commodités pour garantir une bonne participation aux délégations. Il a profité pour se renseigner sur certains aspects tel que l’emplacement du plateau des reporters. Au terme de cette visite, Oswald Homéky et le président de la fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, ont dit leur satisfaction.

« A l’étape où nous sommes, nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les commodités pour recevoir sont déjà apprêtées. La sécurité est de mise. On est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition. La fête sera très belle », a déclaré le président Garba Yaya qui demande au peuple béninois de soutenir la compétition par une présence massive. « Je veux dire à toute la famille sportive et des sports boules du monde, particulièrement à toutes les nations qualifiées qui doivent participer à ces championnats du monde que le Bénin est prêt à les accueillir sur des infrastructures aux standards internationaux, dans une ambiance de convivialité pour célébrer cette discipline sportive », a lancé le ministre des sports, visiblement ému par les réalisations.

«C’est l’occasion de féliciter le comité d’organisation et toutes les équipes qui ont travaillé », a ajouté le ministre qui pense qu’il s’agit là du nouveau visage du Bénin. Puisque souligne le ministre, « c’est désormais ainsi que nous voulons nous révéler au monde ». Il n’a pas manqué de remercier ses collègues du gouvernement pour leur accompagnement et surtout le Chef de l’Etat, pour sa vision. Il a pour finir, indiqué au peuple que cee sera une belle fête de la pétanque.

Anselme HOUENOUKPO