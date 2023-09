CAN Côte d’Ivoire 2023/Mozambique-Bénin: Les 25Guépards pour la dernière bataille à Maputo

Vues : 14

Le sélectionneur national des Guépards du Bénin a rendu public les noms des joueurs qu’il achoisis pour participer au dernier match des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. C’est au cours de la traditionnelle conférence de presse qu’il a animée, le jeudi 31 août 2023, à la salle de conférence de presse du stade général Mathieu Kérékou.

Gernot Rohr a profité de l’occasion pour expliquer ses choix et ses ambitions. Dans l’ensemble, le technicien franco-allemand n’entend pas faire du tourisme à Maputo. Contre Les Mambas, il compte jouer sa chance. Et pour lui, il faut des habitués de la sélection nationale. Ainsi, il mise sur Saturnin Allagbé, le gardien de but de Dijon Fco en France qui est quand-même en difficulté en club. Pour le seconder, il a retenu Marcel Dandjinou de JDR Stars (Afrique du Sud) et Serge Obassa de l’As Cotonou (Ligue Pro du Bénin). En Absence de Khaled Adénon suspendu, Gernot Rohr ambitionne compter sur Olivier Verdon, Cédric Hountondji, Mohamed Tijani et TamimouOuorou du Hatta club des Emirasts Arabes pour constituer sa charnière centrale devant veiller constamment sur la défense. Il n’a pas oublié Rachid Moumini, le sauveur contre le Sénégal. En milieu de terrain, il a redonné la chance aux mêmes qu’il avait eu à convoquer contre les champions d’Afrique à l’exception de Sessi D’Almeida qui fait son retour. Les jeunes en net progression, Imourane Hassane de loto-Popo et Dodo Dokou ainsi que Mattéo Ahlinvi sont également retenus. Il en est de même pour l’emblématique capitaine de la sélection nationale, Stéphane Sessegnon qui aura une fois encore l’opportunité de défendre comme il l’a toujours fait les couleurs nationales. Steve Mounié Stade Brestois 29, AiyégunTosin du Fc Lorient et Jodel Dossoufc Sochaux sont également des choix du sélectionneur Gernot Rohr. David Tchétchao, l’attaquant de l’AsVo a aussi le privilège d’être de cette liste de joueurs qui décideront du sort du Bénin pour cette fin de ces éliminatoires.

Toujours est-il que le sélectionneur bien que reconnaissant que le match (une finale) sera difficile compte bien trouver le discours, le schéma nécessaire pour amener sa troupe « à faire taire » le stade de Maputo, le 09 septembre, prochain. A préciser que le Mozambique avec 7 points, a besoin d’un nul alors que le Bénin (5points) a besoin nécessairement d’une victoire.

