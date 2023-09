Coup d’Etat militaire au Gabon: L’opposant Albert Ossa dément et fait d’étonnantes confidences

Vues : 107

(« Ce n’est pas un coup d’Etat. Je savais qu’un coup se préparait depuis il y a un an »)

Albert Ondo Ossa

Professeur agrégé d’économie, le principal opposant Gabonais, Albert Ondo Ossa crie au scandale et dénonce qu’il n’y a pas de coup d’Etat militaire au Gabon. Selon ses dires, il s’agit d’un secret de la famille Bongo qui a voulu mettre de côté la personne d’Ali Bongo pour poursuivre avec le système. « Ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui, c’est Pascaline Bongo qui est là », dénonce-t-il. Pascaline Bongo est la sœur d’Ali Bongo et ancienne Ministre des Affaires étrangères du Gabon. « Ce n’est pas un coup d’Etat. C’est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d’Ali Bongo. 60 ans des Bongo étaient de trop et les Bongo ont trouvé qu’il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système. C’est la garde prétorienne qui a fait une révolution. Les autres militaires n’étaient pas associés. Un Bongo a remplacé un Bongo », révèle-t-il sur TV5 Monde. A la question de savoir celui qui est légitime pour diriger actuellement le pays, l’opposant invite au comptage des voix de l’élection pour savoir celui qui est légitime. « Je demande qu’on donne les résultats qui sont connus de toutes les commissions diplomatiques », a-t-il insisté. Il dit vouloir ne pas s’accommoder au coup d’Etat et demande aux militaires de revenir à l’ordre républicain. Pour lui, les Bongo n’ont jamais gagné une élection. Ils ont fait des coups d’Etat électoraux pour se maintenir au pouvoir. « Je pense avoir gagné l’élection, ce n’est pas à moi d’aller vers Oligui. C’est lui de venir vers moi. J’ai le peuple gabonais avec moi à 90%. Les militaires connaissent les vrais résultats. Qu’ils libèrent le président du Conseil gabonais des élections qui pourra donner les vrais résultats », a dit Albert Ondo Ossa avant d’ajouter « je savais qu’un coup d’Etat se préparait depuis il y a un an ». Il conclut en faisant comprendre que les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le départ des Bongo.

A. T.