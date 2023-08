Musée de l’Ecole du Parti communiste chinois: Talon s’imprègne de son histoire et de son mode de fonctionnement

Vues : 5

Viste guidée du président Talon au musée de l’école du PCC

En visite d’État en Chine, le président Patrice Talon s’est rendu ce jeudi 31 août 2023 au musée de l’Ecole du Parti communiste chinois (PCC). L’Ecole du Parti communiste chinois est fondée le 13 mars 1933 par le comité central du parti. C’est un centre d’excellence et de renforcement de capacités des fonctionnaires membres de ce parti. Elle permet de former les dirigeants chinois qui exerceront des fonctions importantes, en province ou au niveau national. Chaque année plus de 700000 cadres sont formés à travers ses 3000 pôles décentralisés sur les différentes théories qui constituent ses idées directrices; le renforcement de la vision et de l’engagement de ses membres; le leadership et la lutte contre la corruption. De son passage, le président Patrice Talon a, pendant plus d’une trentaine de minutes, scruté les archives et photos présentes dans ce musée qui abrite la mémoire du parti et met en lumière les grandes figures de son histoire (depuis Mao Tse Toung jusqu’au Président Xi Jinping). Au terme de la visite du musée, les membres de la délégation du président Talon et quelques hauts fonctionnaires du parti se sont échangés. « Le développement durable n’est jamais l’effet du hasard. On le voit bien que c’est un processus, et que cette école forge le processus de pensée et de mise en œuvre des actions sur plusieurs générations. C’est impressionnant de voir combien un outil central peut contribuer à travers le temps à la pensée, à l’efficacité et à la gouvernance pour porter la chine là où elle est aujourd’hui. Cette école est une grande inspiration qui atteste de l’engagement des élites chinoises », a laissé entendre le président Talon au terme des échanges. Il faut préciser qu’à son arrivée au sein de cette école, c’est le vice- président de l’école du PCC, Xue Chuntao qui l’a accueilli.

Alban TCHALLA