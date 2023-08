Rwanda: Le Directeur du CIFAF, Me Jacques Migan outille les lanceurs d’alerte à Kigali

Vues : 32

Il se tient à Kigali au Rwanda, du 30 août au 1er septembre 2023, la deuxième phase de la session de formation des lanceurs d’alerte. Cette formation est organisée par le Centre International de Formation des Avocats Francophones (CIFAF) avec l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et fait suite à la première phase tenue en 2022.

Le présidium du démarrage de la formation

Ce que vous devriez savoir : Conformément à son statut et à son programme d’activités, le Centre International de Formation des Avocats Francophones (CIFAF) a instauré, depuis près de vingt-trois ans, d’organiser chaque année plusieurs sessions de formation dans différents pays afin de renforcer les aptitudes et les compétences d’un nombre important d’avocats, de magistrats mais aussi des personnes ayant un profil différent sur des questions et des thématiques que renouvelle l’évolution du droit. C’est dans la logique de remplir cette mission que le Directeur du CIFAF, Me Jacques Migan a initié cette deuxième phase de la session de formation à ‘endroit des lanceurs d’alerte. En effet, le XXIe siècle a vu émerger de nouveaux acteurs, qui de par la nature et la fonction sociale de leurs activités, sont considérés par bien des observateurs comme des « sauveurs » de la planète tant au niveau économique, que social et humain. En Afrique, la protection juridique des lanceurs d’alerte est un enjeu crucial pour la lutte contre la corruption et toutes les infractions connexes, d’autant plus qu’en cette matière, malgré les professions de foi des dirigeants politiques et les efforts consentis, de nombreuses difficultés en ce domaine perdurent.

Entre les lignes : Durant trois jours, il est question de renforcer les capacités des 50 participants sur l’évolution et l’état des lieux de l’activité des lanceurs d’alerte au Rwanda. Les techniques de renforcement des capacités des participants reposent sur plusieurs modules. En effet, il est prévu une table ronde d’échanges sur l’évolution et l’état des lieux dans le monde et au Rwanda de l’activité des lanceurs d’alerte. Par la suite, les participants seront formés sur les instruments et les mécanismes internationaux de protection des lanceurs d’alerte ; les forces et faiblesses des instruments et mécanismes nationaux de protection ; la défense des lanceurs d’alerte dans un environnement de déficit de législation appropriée de protection juridique ; la mise en œuvre de la défense des lanceurs d’alerte : règles de fond et de forme et l’effectivité de la défense des lanceurs d’alerte (échanges à partir de la jurisprudence disponible (droit national et étranger). La formation se déroule en effectif réduit de 50 participants pour favoriser leur réelle immersion sur la thématique et suivant une approche pédagogique participative. A la fin de la formation, les participants seront des spécialistes de la question. Les différents modules sont animés par des formateurs expérimentés venus d’Afrique et d’Europe choisis par le CIFAF et le Barreau du Rwanda.

Photo de famille

Par ailleurs : Dans son allocution, le Directeur du CIFAF, le bâtonnier Me Jacques Migan a précisé le contexte de la formation et a remercié les participants ainsi que ceux qui ont rendu effective cette session. Au nom du CIFAF, il a remercié la représentante de l’OIF, Elise Zahi, qui ne ménage aucun effort pour défendre la cause du CIFAF, des Avocats francophones du Monde. Il a salué l’engagement du bâtonnier Moïse Nkundabarashi pour son engagement et sa constante disponibilité dans la préparation de cette session de formation. Il n’a pas manqué de remercier la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB), la Plate-Forme de Protection des lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF), le Barreau de Versailles et l’Organisation Internationale de la Francophonie dont le partenariat privilégié avec le CIFAF a permis l’organisation de la présente formation. Il faut noter que cette session de formation répond aux exigences de l’Union Internationale des Avocats (UIA) et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en termes de formation continue de tous les avocats de l’espace francophone.

Alban TCHALLA