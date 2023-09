8ème édition de Zèxwé: Robert Gbeffè témoigne sa reconnaissance et appelle Zè à l’union

Vues : 9

Les populations de Zè ont fêté la 8ème édition de leur fête culturelle et identitaire du 23 au 27 août 2023. La cérémonie officielle a eu lieu dimanche dernier au CEG Hêkanmè en présence des filles et fils de Zè, des autorités politico-administratives et religieuses, des invités, amis et sympathisants de l’association Nonvinonkpo Zèxwé. A cette occasion, Robert Gbeffè, président de l’association Nonvinonkpo qui a commémoré ses 10 ans d’existence, s’est adressé aux filles et fils de Zè.

Robert Gbeffè, président de l’association Nonvinonkpo

« Je voudrais au nom du bureau national de l’association, dire mes sincères remerciements à tout le peuple béninois, au clergé, à la classe politique, aux associations sœurs et à toute la population de Zè pour l’implication constant et sans faille à chaque édition de Zèxwé ». C’est à travers ces mots de reconnaissance que le président de l’association Nonvinonkpo Zèxwé, Robert Gbeffè, a lancé la cérémonie qui consacre la commémoration du 10e anniversaire de ladite association et de la 8ème édition de Zèxwé 2023 qui a eu lieu à Hêkanmè, son arrondissement d’origine. Dans ses propos, l’ancien député à l’Assemblée Nationale a dit particulièrement ses reconnaissances à Mgr François Gnonhossou qui a quitté Dassa-Zoumè pour officier la messe d’action de grâce de ladite fête et à Mgr Emérite Antoine Ganyé pour son soutien constant. Pour Robert Gbeffè, la 8ème édition de Zèxwé et le 10ème anniversaire de l’association Nonvinonkpo sont placés sous le signe de la recherche des origines des peuples aïzo et guédévi de Zè.

En le martelant, il a invité les ainés, les historiens et hommes de culture à travailler à cela, avant de lancer un message d’union et de paix à toute la population de Zè. « A toutes les filles et fils de Zè, je nous invite à taire les querelles inutiles, à se donner la main et à s’unir autour de l’idéal du développement de notre localité », a laissé entendre le président Robert Gbeffè. Ce message d’union et de paix est revenu dans l’homélie de Monseigneur François Gnonhossou et dans les différentes allocutions qui ont meublé cette célébration.

Le préfet de l’Atlantique Jean Claude Codjia, représentant le chef de l’Etat à cette célébration a, quant à lui, rappelé les efforts de réalisation du gouvernement du président Patrice Talon à l’endroit de Zè, en l’occurrence la Zone Industrielle érigée sur le territoire de l’arrondissement de Tangbo commune de Zè pour créer des milliers d’emplois, le lycée agricole de Zè en construction et l’aménagement des baffons de Zè pour la riziculture. Autant de réalisations qui selon le préfet, doivent profiter aux populations de Zè, si ses filles et fils se donnent la main et travaillent ensemble. A sa suite, les honorables députés Nestor Noutaï et Valentin Aditi Houdé ont félicité le comité d’organisation de ces deux fêtes en un pour avoir tenue le pari de l’organisation et revenir également sur le message d’union et de fraternité. Le Zindo habituel a eu lieu et va permettre à l’association Nonvinonkpo, comme les années précédentes, de faire des réalisations au CEG de Hêkanmè.

Alban TCHALLA