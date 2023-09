Planification du développement et évaluation des politiques publiques: Vlavonou et les députés en formation à Dassa-Zoumè

Vues : 7

En prélude à la mise en place d’une la loi-cadre sur la planification du développement et l’évaluation des politiques publiques, il se tient depuis ce jeudi 31 août 2023 à l’hôtel Jeco de Dassa Zoumè, un séminaire d’imprégnation et d’appropriation du contenu du projet de ladite loi. Placé sous l’autorité du Président Louis Vlavonou, ce séminaire constitue pour l’Assemblée nationale l’ultime étape à franchir pour aller au vote du projet de cette loi cadre validé en Conseil des ministres du 10 mai 2023.

Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale

Ce que vous devriez savoir : Une loi-cadre sur la planification du développement parce que le président Louis Gbèhounou Vlavonou a décidé de mettre l’accent sur les notions de planification et l’évaluation. Ces deux notions, a-t-il souligné à l’ouverture des travaux, ont pour objet d’asseoir une architecture cohérente des actions en vue d’assurer un meilleur impact de la mise en œuvre des politiques publiques. «L’utilité de ces deux outils pour la bonne gouvernance d’un Etat ou de toute institution n’est plus à démontrer », a expliqué le président de l’Assemblée nationale. Il a par ailleurs révélé que dans notre pays, le diagnostic a révélé que, la planification et l’évaluation des politiques publiques ne sont pas toujours prises en compte comme cela se doit dans la gestion de la plupart des projets sensibles à l’amélioration des conditions de vie de nos populations. « Il découle de cette étude plusieurs insuffisances liées à l’inexistence d’une loi qui devrait règlementer le système de planification et d’évaluation », a souligné Louis Gbèhounou Vlavonou. Au nombre desdites insuffisances, il a cité, entre autres : l’hétérogénéité des méthodes et la multiplicité des outils de planification et d’évaluation au sein de l’administration publique ; le rétropédalage dans l’action publique ; la faible capacité technique des acteurs ; le manque de mandat spécifique pour l’évaluation au niveau de la plupart des services administratifs.

Entre les lignes : C’est dans cette logique que pour atteindre les objectifs du séminaire, les participants vont suivre plusieurs communications suivies de débats. Et ceci, durant trois jours.

Photo de famille des participants au séminaire

Que disent les acteurs : Dans son allocution au nom du Ministre Abdoulaye Bio Tchané, le Directeur général des politiques publiques, Cyriaque Edon a mis l’accent sur les défis, les enjeux et les perspectives du système national de planification du développement du Bénin. Il a salué la pertinence de l’organisation de ce séminaire et a exprimé tout l’espoir que le gouvernement place dans les conclusions attendues. Le président de la Commission du plan de l’Assemblée nationale du Bénin, Lambert Agongbonon, pour sa part, a fait savoir que le séminaire de Dassa permettra aux participants d’approfondir les notions de planification et d’évaluation d’une part et de cerner tous les contours de ce projet de loi qui sera conjointement examiné par la Commission du plan et la commission des lois de l’Assemblée nationale du Bénin. Il s’agira, a-t-il aussi ajouté, de consolider les meilleures pratiques en vue de la pérennisation des actions de développement d’un régime à un autre. Il n’a pas oublié de remercier le Président Louis Gbèhounou Vlavonou pour avoir autorisé la tenue de ce séminaire. Ses gratitudes sont également allées à l’endroit du PNUD pour avoir accepté de financer l’organisation de cet atelier dont l’importance n’est plus à démontrer. Le représentant le Représentant résident du PNUD au Bénin, José Herman Wabo a salué les efforts qui sont faits par le gouvernement sur le front de l’évaluation des politiques publiques. Il a aussi fortement apprécié l’initiative de l’organisation de ce séminaire.

Alban T.