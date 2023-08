Vie des partis politiques: Le Bloc Républicain en  congrès extraordinaire le 9 septembre

Vues : 5

Ce que vous devriez savoir :Le parti Bloc Républicain dirigé par Abdoulaye Bio Tchané a annoncé dans les toutprochains jours, la tenue d’un congrès extraordinaire. Prévu pour se dérouler le 09 septembre 2023, ce conclave sera un moment pour les cadres et autres responsables de ce parti de la mouvance présidentielle de discuter de préoccupations majeures, surtout dans ce contexte marqué par les préparatifs pour la tenue des élections générales de 2026. Ainsi pour réussir ce pari, le président du parti Abdoulaye Bio Tchané a fait installer un comité préparatoire de 37 membres tenant compte des différents aspects de l’organisation ; de la communication à la restauration en passant par la mobilisation des militants, l’accueil et l’accréditation des militants.

Ce qui sera fait lors de ce congrès : Au cours de ce conclave, plusieurs sujets seront abordés dont la confirmation des décisions prises lors de la réunion du 03 juin dernier. En effet, le parti au cours de cette réunion a procédé à des modifications sur la configuration des instances dirigeantes. La direction a été élargie à la création d’un secrétariat permanent et la transformation du titre de Secrétaire Général National en Président. Désormais, le bureau politique du parti Bloc Républicain comprendra tous les députés, tous les maires, tous les ministres, ainsi que les coordonnateurs de l’Organe des Femmes Républicaines (Ofr) et de l’Organe des Jeunes du Bloc Républicain (Ojbr). L’objectif est d’avoir 102 membres au sein du bureau politique. Au cours de la même réunion, il a également été décidé que le bureau exécutif sera composé de trente-trois (33) membres, au lieu de seize (16) précédemment. Les membres seront élus par le bureau politique et représenteront chaque circonscription électorale. En parallèle, un Secrétariat permanent composé de sept (07) personnes, désignées par le bureau exécutif national et soumises au vote du congrès, sera créé. Leur rôle consistera à accompagner le président du parti dans l’exercice de ses fonctions.

Assise AGOSSA