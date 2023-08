Renforcement de la coopération sino-béninoise: Voici l’agenda de la visite de travail du président Talon en Chine

Vues : 41

Talon et Xi Jinping

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon effectue une visite de travail en Chine dès jeudi 31 août au 3 septembre prochain. Au cours de son séjour en terre chinoise, le Chef de l’État béninois aura des entretiens avec plusieurs hautes personnalités politiques et des entrepreneurs chinois. Le président de la République va discuter avec son homologue chinois, XI Jinping de la coopération sino-béninoise, vieille de plus de 50 ans. Les deux chefs d’Etat feront le point et envisageront des perspectives. Selon le programme de son voyage, le président Talon sera reçu dans la matinée du vendredi 1ᵉʳ septembre 2023, par le président du Comité Permanent de l’Assemblée populaire nationale, Leji Zhao et le premier ministre du Conseil des Affaires d’État, Qiang Li. Après les échanges, ils feront un dépôt de gerbe devant le Monument aux Héros du Peuple à la Place Tian’anmen. C’est dans l’après-midi de ce même vendredi, qu’il sera reçu par son homologue, XI Jinping. Après cette rencontre, il est prévu une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. « La réunion bi-partite s’achèvera par la signature, avec la partie chinoise, de plusieurs accords pour le renforcement des liens économiques entre les deux pays », précise la Direction de la communication de la présidence. Patrice Talon va se rendre au siège du Fonds Chine-Afrique pour le Développement et au sein de plusieurs entreprises chinoises dans le cadre de cette visite. Il est prévu aussi qu’il prenne part à la cérémonie d’ouverture de la Foire Internationale du Commerce des Services de Chine 2023.

Alban TCHALLA