50e édition des championnats du monde de pétanque 2023: Le Bénin déjà prêt pour accueillir la compétition

Vues : 17

L’équipe nationale dame de pétanque

La 50e édition des championnats du monde de pétanque se tiendra du 08 au 17 Septembre prochains à la place de l’Amazone du Bénin. À quelques jours du démarrage de cette compétition, le point sur les infrastructures devant abriter l’événement montre que tout est fin prêt. Ceci vient s’ajouter aux autres aspects liés à l’hébergement, au transport et à la sécurité qui sont réglés depuis des jours. Les délégations étrangères peuvent d’ores et déjà commencer par fouler le sol béninois pour que le show des boules s’entame.

Ce que vous devriez savoir : Toutes les inquiétudes d’il y a trois mois ou deux mois sont levées. Le comité d’organisation et la Confédération Africaine des Sports Boules répondent désormais avec aisance aux questions des délégations quant à la tenue effective de la plus grande messe des sports boules au monde au Bénin et dans les conditions requises. En effet, le lieu devant abriter les 50es championnats du monde de Pétanque, précisément de l’esplanade de l’Amazone, offre depuis quelques jours, un aspect complet en matière de la disponibilité des infrastructures adéquates. Tenez ! Sur ce site, il y est installé 26 terrains dont deux carrés d’honneur. De quoi permettre aux boulistes qui viendront de tous les horizons au plan mondial de s’exprimer valablement et en temps réel. C’est dire donc que côté organisation, les petits plats sont mis dans les grands déjà et il n’y a aucun souci à se faire pour un bon déroulement des 50es championnats du monde de pétanque qu’abrite le Bénin. Tout ceci est possible grâce à la synergie d’actions entre le gouvernement et les hauts responsables des sports boules aussi bien au niveau continental que national.

Ce qu’ils disent des aspects : Ce qui est réalisé sur l’esplanade de l’Amazone est du jamais vue parlant des éditions précédentes de cette compétition. « J’ai fait plus de 20 championnats du monde de pétanque. Pour le moment, l’installation prévue ici, c’est du jamais vu. L’esthétique, tout ce qui est prévu autour de notre Amazone, qui est peut-être notre Tour Eiffel et la vue sur la mer à côté vont faire rêver», a déclaré Guy Tronou, Directeur Technique National de la Fédération Béninoise de Pétanque. A l’en croire, cette réalisation est une première inédite surtout que d’autres aires de jeux sont prévues dans la ville. Ce qui fait monter déjà la ferveur chez les fans. « J’avais des inquiétudes sur la tenue effective de ces championnats. Quand j’ai vu les images sur les réseaux sociaux, je me suis déplacé pour le constat. Honnêtement, je suis sidéré, très heureux et fier d’être béninois», se réjouit un citoyen rencontré sur le site d’accueil. Sur le plan sécuritaire, pas d’inquiétude à se faire. Toutes les dispositions sont prises pour veiller sur les participants. «Le site sur lequel va se dérouler la compétition est le plus sécurisé de notre pays. C’est à quelques encablures du palais de la République et des hôtels. Il n’y a pas lieu plus sécurisé au Bénin aujourd’hui, si ce n’est pas là», a rassuré Constant Sossou, contrôleur général de police à la retraite et responsable des questions sécuritaires au sein des chargés de mission de la Confédération Africaine des Sports Boules près du Comité d’Organisation.

Entre les lignes: A quelques jours de cet évènement sportif d’envergure 38 pays ont confirmé leur présence. Et le chiffre 40 sera atteint à l’allure où vont les choses. Et même si les 40 délégations venaient, il n’y aura pas d’équipe en attente pendant que les autres jouent. Toutes les aires de jeux seront occupées. C’est ce qu’envisage le comité d’organisation qui veut une grande mobilisation autour de ce rendez-vous mondial. C’est ainsi qu’elle a fait mettre de géantes affiches dans la ville hôte pour annoncer cette fête mondiale de pétanque.

Anselme HOUENOUKPO

Les représentants du Bénin dans les différentes catégories

TÊTE À TÊTE HOMMES

1-BIO Marcel

2-ADENIYIN Moustaïn

DOUBLETTES HOMMES (deux équipes)

1-BIO Marcel

2-GBETABLE Marcel

1-ADENIYIN Moustaïn

2-AGONKAN Emmanuel

TÊTE À TÊTE DAMES

1-ZONLON Odile

2-ZONON Mylène

DOUBLETTES DAMES (deux équipes)

1-ZONLON Odile

2-SAMBO Laïma

1-ZONON Mylène

2-SOUMAÏLA Abirath

DOUBLETTES MIXTES (deux équipes)

1-AGONKAN Emmanuel

2-ZONLON Odile

1-GBETABLE Marcel

2-SOUMAÏLA Abirath

TRIPLETTES

1-BIO Marcel

2-GBETABLE Marcel

3-AGOSSA Gérard

4-ZINVIDJO Vivian

TIRS DE PRÉCISION

1-BIO Marcel