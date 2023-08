Entretien avec Ernest Hangbé, formateur des arbitres femmes et déléguées techniques: «Il y a vraiment de l’espoir pour l’arbitrage féminin béninois »

Vues : 8

Les meilleures arbitres de la phase 1 et phase 2 du tournoi de handball organisé dans le cadre du projet Sport au Féminin ont suivi une formation de recyclage des arbitres de Ligue et déléguées techniques (phase 2) pour être dans la danse de la compétition. C’était du 19 au 25 août 2023, à l’Uac. Au terme, le formateur Ernest Hangbé apprécie le déroulement de ce rendez-vous qui laisse entrevoir un avenir meilleur pour l’arbitrage béninois. Lisez son interview.

L’Evénement Précis : Quelle est votre appréciation au terme de cette phase de formation des arbitres et déléguées techniques ?

Ernest Hangbé : Je suis satisfait des prestations de ces arbitres. Nous leur avions donné les bagages qu’il faut pour pouvoir mener les matchs à terme. Et je me réjouis, parce qu’elles ont pu respecter les consignes. Même si ce n’est pas à 100% de réussite, nous avions vu une évolution et l’échelle est importante pour nous.

Cependant, ça reste des observations que nous allons leur porter à travers leurs Ligues départementales. Car, les stagiaires sont venues des Ligues départementales du Bénin. Donc, nous allons donner des instructions à chaque CRA (Commission régionale des arbitres) qui vont être relayées à ces représentantes de chaque département pour pouvoir améliorer le sifflet béninois pour les fois à venir.

Et les déléguées techniques…

Pour les déléguées techniques, c’est la même chose. Sur les matchs, nous avons eu à porter des observations sur leurs comportements. Ce qu’elles doivent faire. Quel est leur rôle. Donc, je crois qu’elles ont suivi à la lettre ce que nous leur avions demandé et l’essentiel pour qu’il y ait la main, il faudrait qu’il y ait une répétition au niveau de chaque département dans leur CRA. Nous avions donné ce qu’il faut. Nous allons mettre les recommandations qu’il faut et cela revient à leur CRA de pouvoir les suivre. Nous-mêmes, de loin, à chaque fois, nous aurons des renseignements sur leur évolution.

Dans l’ensemble, il y a un motif de satisfaction donc…?

Je suis vraiment satisfait par rapport à leur prestation. Ces filles ont quitté un point zéro et aujourd’hui, le niveau s’est amélioré considérablement chez elles. Maintenant, nous avons travaillé sur leur déplacement en tant qu’arbitre, et surtout les fautes d’attaque puis de la défense. Voilà en résumé ce que nous avions fait avec les stagiaires et nous sommes heureux que tout s’est bien déroulé durant la formation.

On peut alors dire qu’il y a espoir pour l’arbitrage béninois ?

Oui, et déjà je me réjouis du fait qu’il y a un match et les jeunes arbitres stagiaires ont mené ce match du début jusqu’à la fin sans aucun problème. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Il y a vraiment de l’espoir pour l’arbitrage béninois. Et à mon avis, toutes celles qui sont là, nous allons les prendre désormais et travailler avec elles. Ça y va de la satisfaction future du pays en matière d’arbitrage. Je vous remercie.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO