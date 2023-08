Tankpè: Le procureur de Calavi clarifie la démolition des maisons

Vues : 67

Depuis quelques jours, la toile s’est enflammée avec la diffusion d’une vidéo montrant la démolition de maisons à Tankpè, dans la Commune d’Abomey-Calavi le mercredi 23 août 2023. Dans un communiqué du lundi 28 août 2023, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, a donné des explications sur cette opération de déguerpissement, constatée par les populations. Pour lui, il s’agit de « l’exécution de la grosse de l’arrêt contradictoire n°120/20 rendu par la deuxième chambre de droit de propreté foncière de la Cour d’appel de Cotonou le 11 août 2020 relativement à l’affaire “Héritiers de feu Bankolé Félix Médard Rep/Bankolé Hospice Raoul Macaire C/Aïtchédji Marcelline et 12 autres” ». Selon le procureur, les constructions concernées avaient été identifiées et répertoriées, et les parties concernées avaient été avisées. A l’en croire, des instructions avaient été données à un huissier de justice pour gérer les cas des occupants qui se présenteraient pour une exécution pacifique. Cependant, malgré ces dispositions, les occupants n’ont pas suivi la procédure et se sont abstenus de se conformer à la décision de justice. Le parquet d’Abomey-Calavi a expliqué avoir instruit la police d’apporter son aide à l’exécution de la décision de justice conformément à la formule exécutoire mentionnée sur la grosse. Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo a saisi l’occasion pour inviter les autres occupants concernés par la décision à se conformer aux lois foncières et domaniales en vigueur en République du Bénin.

Assise AGOSSA