Phase nationale de l’Acte 2 du tournoi de handball « Sport au Féminin»: La finale jouée, Espoir Hbc encore sur la plus haute marche

Vues : 3

La remise de trophée à la capitaine de l’équipe de Parakou

Ce que vous devriez savoir : Espoir de Parakou est champion de la 2e édition du tournoi de handball «Sport au Féminin 2023». C’est au terme de la finale disputée le vendredi, 25 août 2023, à l’Université d’Abomey Calavi (Uac). Les filles du président Is-Dine Idrissou, lors de l’ultime rencontre, ont battu Aso Modèle de Porto-Novo 23-14 (14-08). A l’entame de cette finale, les jeunes filles venues du Nord-Bénin ont clairement affiché leur objectif : remporté le trophée comme la première édition. Et c’est ce qu’elles ont fait avec détermination. Puisqu’elles n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Championnes pour la deuxième fois d’affilée, elles sont félicitées par leur entraineur. En match de classement, Flowers de Cotonou a pris la troisième place en battant les jeunes filles de Béké après les tirs au but, 25-23. Le regard est désormais tourné vers le renouvellement du projet qui aura été une grande réussite sur tous les plans.

Ce qu’ils en disent : «Il n’y a aucun match à négliger. Tout match est à prendre au sérieux. J’ai compris qu’au niveau de nos adversaires, elles n’étaient pas venues pour s’amuser. Tout le monde était là pour remporter la victoire. Et les filles, elles méritent cette victoire», a déclaré le coach victorieux de Espoir de Parakou, Romaric Cakpo qui croit que la différence a été faite par ses filles au niveau de la détermination et l’envie de retourner à Parakou avec le trophée. De son côté, Fred Sossou, en charge de l’équipe Aso Modèle de Porto-Novo, loue la bravoure de ses filles qui ont progressé. «L’édition passée, on était troisième. Et pour cette édition, on a pris la deuxième place. Ça veut dire qu’on a fait un effort de plus. Pour moi, ce projet n’est pas nécessairement de gagner la coupe. C’est de faire participer les enfants à ces genres de compétition pour qu’elles puissent rester en jambes pour les compétitions statutaires de la Fédération béninoise de handball», a-t-il fait savoir. Il s’est ensuite réjoui d’avoir remarqué que les équipes sont venues à ce tournoi avec les vraies filles respectant leur âge. Présente à la finale, Clarisse Hounzali, présidente de la Ligue, a salué les efforts de la fédération pour dynamiser la pratique du handball au bénin. « Le travail tel qu’il s’est fait depuis l’année dernière est tel qu’il a couvert tout le territoire national. Ceci nous a donné la possibilité d’avoir des équipes dans toutes les régions du pays », a-t-elle expliqué. «Nous avons eu une avancée par rapport à l’année dernière quant au jeu des filles. Les championnes ont maintenu leur place. Cela veut dire que quand elles ont remporté la première édition, elles ne sont pas allées dormir sur leurs lauriers», a-t-elle ajouté.

Entre les lignes : Douze équipes venues de tout le Bénin entier ont pris par cette deuxième édition de ce tournoi de handball «Sport au Féminin 2023».

Anselme HOUENOUKPO