Tour préliminaire de la Coupe CAF: Le FUS de Rabat insurmontable pour les Lotoboys à Kouhounou

Vues : 3

Les fans des Lotoboys ont eu leurs yeux que pour constater la suprématie des joueurs du club marocain. En effet, le Fus de Rabat a dominé (2-0) Loto-Popo lors de la manche retour, du 1er tour des préliminaires de la Coup Caf, jouée le dimanche 27 août 2023, au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou. Une victoire qui qualifie les marocains pour le 2e tour de ladite compétition.

Des efforts d’olympe Gantin et ses partenaires ont été vains

Après un cinglant 3-0 à l’aller, le Fus du Rabat n’avait besoin que d’un nul pour composter son ticket pour le 2e tour des préliminaires de la Coup Caf. Mais, très au-dessus du représentant béninois dans lesdits préliminaires, selon les observateurs du football africain, elle a dominé au stade Gmk de Kouhounou, Loto-Popo par le score de 2-0. En effet, les joueurs du club marocain, mieux structurés, ont,face à des joueurs qui faisaient preuve d’agitation et qui multipliaient des erreurs, trouvé la faille par deux fois. D’abord, à la 25e minute où ils ont tué les maigres espoirs des fans des Lotoboys. Elaz Marwane retrouvé seul dans le dos de la défense suite un mauvais placement des défenseurs alignés par Mathias Déguénon, n’a pas eu du mal pour placer sa frappe dans le petit filet. 1-0, les marocains qui alternaient bloc bas, bloc médiant et un pressing haut, et n’ayant pas laissé de répit aux hommes de Mathias Déguénon, mènent logiquement. Ainsi, déjà condamnée à un effort surnaturel, l’équipe de la loterie nationale du Bénin est encore plus appelée à faire de miracle. Mais, avec des contrôles manqués, des passes imprécises et souvent dans le décor ou données à l’adversaire, les Lotoboys ne sont pas parvenus à élever leur niveau. Ils vont même encaisser un 2e but, signé de Anas Bach à la 86e minute. Avec ce 2-0, le Fus intenable tant à Rabat qu’à Koukounou, porte à 5-0, le total du score, sur les deux face-à-face. Patrick Sèdjamè et ses coéquipiers sortent donc de la compétition tandis que le Fus de Rabat va poursuivre l’aventure qu’il espère terminer le plus loin possible.

Anselme HOUENOUKPO