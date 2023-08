Crise politique au Niger: Le MCC suspend le compact régional Bénin-Niger

Vues : 7

Lors de la signature du compact régional Bénin-Niger

Ce que vous devriez savoir : Attribué depuis près de 5 ans, le compact régional Bénin-Niger pourrait connaitre du retard du fait de la situation politique actuelle au Niger. Dans un communiqué récent, la branche nigérienne du Millenium Challenge Corporation (MCC) a annoncé la suspension du compact régional accordé en 2018 et entériné en décembre 2022 pour un montant total de 504 millions USD en faveur du Bénin et du Niger. En décembre 2022, les gouvernements des États-Unis, du Bénin et du Niger ont signé un accord de don d’envergure régionale du Millenium Challenge Corporation. Cet accord de don de 504 millions de dollars US était destiné pour le Programme Régional de Transport Bénin-Niger. Le Niger devait bénéficier d’une enveloppe de 302 millions USD, destinée principalement à améliorer l’axe Dosso-Niamey, long de 127 km. Ce projet d’infrastructure majeur avait pour but de booster les échanges commerciaux et de faciliter les déplacements sur cette route cruciale. Mais, à cause de l’instabilité politique actuelle que traverse le Niger, le bureau nigérien du Millenium Challenge Corporation a décidé de suspendre le programme en attendant la résolution de la crise. « Le Millenium Challenge Corporation (MCC) continue d’être sérieusement préoccupé par les actions de l’armée nigérienne contre le gouvernement démocratiquement élu du Niger. Ces actions contredisent l’engagement du MCC envers la gouvernance démocratique et le respect de l’État de droit, principes qui sous-tendent les critères rigoureux de sélection de l’agence », peut-on lire dans le communiqué. Le même communiqué annonce également la tenue d’une prochaine réunion le 13 septembre 2023 pour évaluer l’évolution de la situation. Le Bénin risque ainsi de subir des dommages collatéraux suite à cette décision, car la mise en œuvre du projet devrait également faciliter les échanges sur le corridor Bénin-Niger. Cette décision pourrait également affecter les investissements prévus au Bénin dans le cadre de ce financement à caractère régional, d’autant qu’il porte sur la réhabilitation de sections clés du corridor régional Cotonou-Niamey pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment les cargaisons expédiées ou acheminées par le port de Cotonou. La part destinée au Bénin devait servir à dédoubler l’axe routier Bohicon-Dassa-Zoumè (83 km), actuellement endommagé du fait de l’usage et affectant la fluidité du trafic sur le corridor.

Entre les lignes : Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une initiative américaine visant à aider les pays en développement à renforcer leur économie par le biais de projets spécifiques, choisis en fonction de critères stricts liés à la bonne gouvernance, à la liberté économique et à l’investissement dans le capital humain.

Assise AGOSSA