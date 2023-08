Coup d’Etat au Niger: Vlavonou condamne le coup d’Etat et alerte

Vues : 84

A la faveur du diner de presse tenu vendredi dernier, le porte-parole Vitali Boton a fait savoir aux journalistes que le président de l’Assemblée, Louis Gbèhounou Vlavonou condamne le coup d’Etat au Niger. « Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin condamne fermement ce coup d’Etat et suit de près les développements récents et les efforts déployés par la CEDEAO pour résoudre cette crise dans le respect de l’ordre constitutionnel et des principes démocratiques », a-t-il dit. Vitali Boton a aussi clarifié que le Bénin ne perd en rien ses prérogatives à cause du fait que le gouvernement ne l’ait pas consulté avant de décider d’engager nos troupes aux côtés de celles de la CEDEAO en vue de rétablir l’ordre Constitutionnel au Niger. « Les dispositions de l’article 101 de la Constitution donne des précisions assez claires pour convaincre de ce que nous ne sommes pas encore dans le cas d’une saisine du Parlement par le gouvernement avant d’engager l’armée béninoises », précise le porte-parole du président de l’Assemblée nationale.

A.T.