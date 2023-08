Renversement du régime démocratique du Pdt Bazoum au Niger: -« Il n’y a pas de violation des prérogatives de l’assemblée, pour la non saisine », justifie le porte-parole du PAN

Vues : 145

Le président de l’Assemblée nationale s’engage à mieux soigner l’image du parlement

Le porte-parole du président de l’Assemblée nationale, Vitali Boton a répondu aux questions des journalistes par rapport à la position de l’institution en cas de participation du Bénin à l’intervention militaire de la Cedeao. C’était à l’occasion d’un dîner de presse le vendredi 25 août à Porto-Novo. Pour lui, l’Assemblée nationale exerce son rôle de manière indépendante et impartiale.

Vitali Boton

« Dans la situation actuelle au Niger, nous ne sommes pas en présence d’une déclaration de guerre à venir, mais plutôt d’une intervention dans le cadre de la Cedeao. C’est la force en attente de la Cedeao, dont le mandat procède du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité, adopté en 1999, qui a été activée ». C’est en ces termes que le porte-parole du président de l’Assemblée, Vitali Boton s’est exprimé sur la polémique autour de la violation des prérogatives du parlement contenues dans l’article 101 de la constitution. Selon ses explications, cette disposition de la loi fondamentale ne convient pas au cas d’espèce. « L’article 101 de la constitution que vous mentionnez évoque la notion de « déclaration de guerre ». C’est elle qui nécessite un accord préalable de l’Assemblée nationale », a-t-il fait savoir. Par conséquent, voir des militaires béninois s’impliquer dans une opération de rétablissement de l’ordre constitutionnel ne constituerait pas « une violation des prérogatives de l’Assemblée nationale ». Le porte-parole du président Vlavonou a rassuré que « L’Assemblée nationale du Bénin exerce son rôle de manière indépendante et impartiale, et tout en étant majoritairement favorable à l’action du gouvernement, elle reste attachée à ses prérogatives constitutionnelles ». Par ailleurs, dit-il, le président de l’Assemblée nationale du Bénin condamne fermement ce coup d’État et suit de près les développements récents et les efforts déployés par la Cedeao pour résoudre cette crise dans le respect de l’ordre constitutionnel et des principes démocratiques.

Louis Vlavonou renforce le partenariat avec la presse

Qu’est-ce qui est important : Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a échangé avec les responsables des organes de presse partenaires lors d’un dîner le vendredi 25 août 2023. L’hôtel Freedom Palace de Porto-Novo a servi de cadre à cet effet. Au cours de la rencontre, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté à ses invités les nouveaux responsables de sa cellule de Communication. Ainsi, le chef de la cellule de Communication du président Vlavonou, Vitali Boton est désormais son porte-parole. Il a été désigné conformément au pouvoir conféré au président de l’Assemblée de disposer d’un porte-parole puisque les changements intervenus au niveau du parlement, ne permettent plus de maintenir le poste de porte-parole de l’Assemblée nationale.

Entre les lignes : Le patron de ladite Cellule, Vitali Boton a partagé avec les patrons de presse le bilan de la première session ordinaire et de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2023. En effet, l’Assemblée nationale a tenu sa première session ordinaire de l’année du 13 avril au 12 juillet 2023. Au cours de cette session, neuf (09) séances plénières ont été organisées avec à la clé, l’examen de plusieurs dossiers qui prennent en compte la production législative ; le contrôle de l’action gouvernementale et les autres activités. Au cours de la période de référence, l’Assemblée nationale a étudié en seconde délibération, lors de sa séance plénière du jeudi 22 juin 2023, la loi n° 2022-36 relative à la gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Cette révision a été entreprise en raison des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la loi originale adoptée le 7 décembre 2022. La relecture a porté sur 13 articles qui ont mis en lumière ces insuffisances.

Par ailleurs : Pour ce qui est du contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale a examiné quatre (04) questions d’actualité, deux (02) questions orales sans débat et une (01) question orale avec débat. Diverses autres activités ont été menées au cours de la période sous revue. Il s’agit notamment : de l’adoption, le jeudi 27 avril 2023, du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 12 février au 26 avril 2023 ; de la constitution des commissions permanentes et de l’élection des membres de leurs bureaux ; de la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein des Parlements régionaux (Parlement panafricain, Parlement de la CEDEAO et CIP-UEMOA), de la Haute Cour de justice, de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) et de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) ; du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sur le budget général de l’Etat, gestion 2024 ; de la constitution des réseaux parlementaires, des groupes d’amitié ainsi que de l’élection des membres de leurs bureaux ; de la première édition du Parlement Francophone régional des Jeunes, du 17 au 23 juillet 2023. Outre la session ordinaire, l’Assemblée nationale a tenu sa deuxième session extraordinaire de l’année 2023 du 17 au 19 juillet 2023. Au cours de cette session, les députés de la neuvième législature se sont rassemblés à deux reprises en séance plénière. Ces deux réunions plénières ont été dédiées à la continuation de la nomination des représentants de l’Assemblée nationale au sein des Parlements régionaux et des institutions de la République, ainsi qu’à l’élection des secrétaires des commissions permanentes de l’Assemblée nationale.