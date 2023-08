Contribution scientifique dans la promotion des parcs nationaux: African Parks et les universitaires échangent à l’Uac

Vues : 21

Photo de famille à la fin du panel

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de La Nuit des Parcs Nationaux initiée par l’ONG African Parks depuis le 25 juillet dernier, un panel scientifique s’est tenu le vendredi 25 août 2023 dans l’amphithéâtre Etisalat à l’Université d’Abomey-Calavi. Il a réuni experts, chercheurs, Doctorants et étudiants en ressources naturelles autour du thème : « Parcs nationaux du Bénin et recherche scientifique : Quelle dynamique face aux enjeux réels de développement ? ». Occasion pour les panélistes, Professeur Brice Sinsin, Ancien Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr El-hadj Issa Azizou, Ancien directeur général des eaux et forêts et Ancien Directeur du Parc national W-Bénin, et Hugues Akpona, Directeur Régional Afrique de l’Ouest d’African Parks, de mettre la lumière sur des problématiques majeures en lien avec la conservation dans les aires protégées et les parcs nationaux. En effet, la Nuit des Parcs Nationaux entend mettre en lumière les grandes avancées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, deux réserves de la biodiversité situées dans le nord du Bénin et partagées avec le Burkina Faso et le Niger.

Entre les lignes : Pour Dr El-hadj Issa Azizou, les parcs nationaux occupent une place importante dans la marche du Bénin vers le développement durable. Le Professeur Brice Sinsin a, pour sa part, témoigné que c’est pour cette raison que le Laboratoire d’écologie appliquée a été créé. Ce laboratoire a permis aux étudiants et chercheurs de travailler à plusieurs reprises sur cette problématique à travers la publication d’articles scientifiques, des projets de développement etc. « Toute décision qui devrait se prendre au niveau des parcs devrait être justifiée sur des bases scientifiques solides », a expliqué Hugues Akpona. Il poursuit que la recherche permet de « répondre à un certain nombre de questionnements complexes, à certaines incertitudes, que ça soit sur la faune, les écosystèmes ou sur des problématiques sociales importantes qui devraient aider à prendre de meilleures décisions de gestion ». A l’en croire, African Parks a opté pour une gestion adaptative axée sur une forte capacité d’observation des tendances dans les aires protégées en associant les communautés.

Par ailleurs : Les panélistes ont proposé des pistes de solution pour une collaboration entre les parcs nationaux du Bénin et la recherche afin de faire face aux enjeux de développement. C’est pour cela que le Dr El-hadj Issa Azizou recommande la mise en place d’un Conseil scientifique permanent, la production de mémoires sur les Parcs nationaux, l’implication des acteurs politiques à travers la création d’un Conseil d’orientation ou de validation et la mise en place de stratégies impliquant toutes les parties couches socio-professionnelles. De son côté, le Professeur Brice Sinsin a plaidé pour le financement durable des aires protégées. Cependant Hugues Akpona plaide pour une approche holistique de la recherche, des modèles de gestion intégrant tous les facteurs de dégradation.

A.T.