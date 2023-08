Projet ”Connaitre le Bénin” de l’UP le Renouveau: Les femmes accompagnatrices en immersion à Grand-popo

Vues : 18

Vue partielle des femmes UP le Renouveau

Sous le leadership de la Directrice Administrative de l’UP le Renouveau, Christhelle Houndonougbo Alioza, Responsable du Projet ”Connaitre le Bénin”, les femmes accompagnatrices sont en retrouvailles depuis le vendredi 25 août 2023 dans la commune de Grand-Popo. Durant trois jours, ces femmes progressistes, constituant une cohorte du projet ”Connaitre le Bénin” se familiariseront avec les activités sociales et génératrices de revenus comme la fabrication du savon liquide, les services sociaux aux centres communautaires de Grand-Popo ainsi que d’autres activités au menu dont la marche sportive pour l’entretien du corps. Pour la première journée, les femmes accompagnatrices se sont très tôt mises à la tâche pour apprendre la fabrication du savon liquide. Les produits issus de cette séquence d’apprentissage seront offerts à la maternité centrale de Grand-Popo. La responsable du projet, Christhelle Houndonougbo Alioza et son équipe avec le soutien du Conseil communal de Grand-Popo, ont effectué lors de la deuxième journée, une marche. Une causerie-débat s’en est suivie autour d’un film documentaire sur le projet ”Connaitre le Bénin” avec une communication qui a porté sur l’Institut national de la Femme. Après cette étape, les femmes accompagnatrices se sont rendues sur le terrain pour le nettoyage et la désinfection de la Maternité et le nettoyage du marché de Grand-Popo. Il faut préciser que les activités ont été poursuivies ce dimanche.

A.T.