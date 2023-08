Moïse Kérékou ex-Ambassadeur du Bénin près la Turquie: « Aujourd’hui, l’idéal panafricain se meurt »  

Vues : 18

Voici l’intégralité de sa réflexion

PANAFRICANISME – CEDEAO – INTÉGRATION : Comprendre c’est guérir

L’Afrique, telle qu’elle se présente aujourd’hui, avec de micro pays comme le Bénin et le Togo, qui n’atteignent même pas ensemble la taille démographique de ville comme Tokyo (Japon) ou Delhi (Inde) ne pourra jamais se développer au sens complet du terme sans le panafricanisme. De même, ce ne sera que grâce à l’intégration économique qui doit aller de pair avec le panafricanisme que nous pouvons mettre fin à ce cycle d’instabilité politique, de conflits de toute sorte et de violence, et surtout envisager sereinement un avenir meilleur sur le Continent. Faudrait-il le rappeler que c’est l’Union Européenne (Traité de Rome en 1957), qui a mis un terme définitif aux deux grandes Guerres mondiales qui ont secoué et dévasté l’Europe. Tout autre tentative de développement à l’heure actuelle, ou toute autre perception du développement en dehors du prisme panafricain est voué à l’échec dès le début, à cause de la balkanisation de l’Afrique. Pris séparément, nous sommes faibles et insignifiants pour tenir face à la globalisation et aux grands enjeux mondiaux. D’autres régions et d’autres pays l’ont déjà compris ainsi, notamment l’Europe. Aujourd’hui on parle de l’Union Européenne. On a aussi d’autres modèles d’intégration les BRICS, la CEDEAO…

La création de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’est pas si mauvaise en soi. Elle était nécessaire au regard des enjeux et défis de l’époque et surtout de la grande taille de l’Afrique. L’idée première était de commencer par se réunir par petit groupe d’une même sous-région, donc constituer des regroupements dans chaque région de l’Afrique pour aboutir à un plus large regroupement au niveau continental. Nous avons cinq (5) régions en Afrique : le Nord, l’Ouest, l’Est, le Centre et le Sud (Afrique australe). Malheureusement les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs : Libre circulation de personnes discutable, Zone de libre échange et Union douanière plombées par un Tarif Extérieur Commun inappliqué, grand marché commun quasi-inexistant, quant au grand défi de l’union monétaire (l’une des raisons d’être de la CEDEAO), c’est un fiasco. A tel point que l’on pourrait se demander à quoi sert la CEDEAO pourtant si importante et si utile, surtout dans le contexte actuel de globalisation… et de mondialisation.

SUITE : PANAFRICANISME – CEDEAO – INTÉGRATION (partie 2)

Tel qu’il est vu aujourd’hui, le Panafricanisme n’est pas une idéologie (je n’ai pas encore lu le livre de Kemi SEBA qui semble-t-il a fait l’effort de concevoir une idéologie) mais plutôt un mouvement politique et culturel qui considère, les africains et les descendants d’africains notamment ceux de la diaspora, comme un seul ensemble visant à unifier l’Afrique, ainsi qu’à encourager sa renaissance et sa grandeur. Le Panafricanisme a été à un moment donné une doctrine-opinion qui tient à développer l’unité et la solidarité africaines. Perçu de cette façon, il est synonyme d’intégration. Au mieux, on pourrait dire dans le souci du respect des anciens et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour cet idéal que le Panafricanisme est une philosophie. Une véritable idéologie politique ou économique à l’instar du capitalisme, du marxisme, du socialisme, du libéralisme, basée sur la doctrine panafricaniste n’a pas pu voir le jour faute de réflexion scientifique. Les efforts des pionniers du panafricanisme tels que H. Sylvester Williams, Dr W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey et George Padmore ont contribué certes pour beaucoup au développement de l’idée sans en faire une science et un programme enseignés dans les écoles et dans les universités. Mais il faut reconnaître que la base fut renforcée par les successeurs des pionniers tels que Nkrumah, Nasser, Lumumba, Sékou Touré, Mandela, Kadhafi. Grâce au pouvoir politique qu’ils détenaient, ils ont repris le relais. Malheureusement, la suite est connue avec sa longue liste d’emprisonnements, d’assassinats, de meurtres et de crimes contre le peuple africain et ses leaders. On a toujours en mémoire l’assassinat perfide, indigne, barbare et crapuleux du leader de la Révolution libyenne, le Frère Mouammar Kadaffi, que Dieu lui ouvre le Portail de Son Paradis !

Aujourd’hui, l’idéal panafricain se meurt. La génération actuelle ne connaît rien du panafricanisme. À la place de l’unité, de la fraternité, de la solidarité et de l’intégration d’autrefois s’installent la dépendance, la négation et la désintégration. L’incapacité à fixer les prix de nos matières premières et le déséquilibre des termes de l’échange, l’incapacité à contrôler notre monnaie et l’usage de monnaies non convertibles, les difficultés à mobiliser des fonds et les contraintes liées à l’endettement, etc. rendent l’Afrique vulnérable et de moins en moins compétitive sur les marchés internationaux (pas plus de 4% de part du marché des échanges internationaux). Ce déséquilibre criard créé à dessein par des mains invisibles de la finance internationale met l’Afrique dos au mur et la contraint à courber encore plus l’échine pour ne pas dire à faire génuflexions. Ces manœuvres honteuses, malsaines et inhumaines sans limites sont la preuve que les puissances d’aujourd’hui n’hésiteraient pas, une seule seconde, à envahir à nouveau, les terres africaines et à commettre le même crime que celui perpétré jadis sur l’hospitalier peuple africain. Mais, cette fois, sous une forme moderne, une colonisation symbolique par une tentative d’assassinat moral des leaders qui n’est pas moins criminel, donc pas moins condamnable, qu’un assassinat physique. Il urge donc que l’idéal, la doctrine du panafricanisme renaisse de ses cendres. Mais comment y procéder !

PANAFRICANISME – CEDEAO – INTÉGRATION : Comprendre c’est guérir (dernière partie).

Si le panafricanisme ne prospère pas malgré la force et la justesse de ses idées et le puissant sentiment d’adhésion totale qu’il suscite auprès des masses populaires, c’est parce qu’il est resté à l’étape de vision et de discours. Aujourd’hui, il faut le reconnaître objectivement, les États-Unis d’Afrique à l’instar des USA sont une cause perdue. L’Afrique est tellement divisée qu’aussi bien ses dirigeants et même les peuples n’en voudront pas. Le cas de l’Union du Maghreb Arabe (UMA, l’équivalent de la CEDEAO au nord de l’Afrique), est évocateur de cette division. C’est sur l’économie que la nouvelle édification pourra se faire. L’intégration économique s’avère être la seule issue de sortie de crise et de secours car tous sont unanimes sur l’utilité, l’importance et l’urgence des projets de développement. En cela, il n’y a pas d’équivoque.

Pour bien y arriver, premièrement, le Panafricanisme doit être élevé au rang d’idéologie scientifique à théoriser et à enseigner à la base. La théorie en sera « l’intégration économique » qui cadre bien avec la globalisation. Le monde va de plus en plus vers l’intégration des peuples et des organisations. Des valeurs universelles se dégagent et sont de plus en plus partagées. La démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l’homme, le développement sont des thèmes sur lesquels les peuples se réunissent et discutent de leur avenir et du devenir de l’humanité. Il va s’en dire, que le Panafricanisme auquel notre génération et celle à venir doivent aspirer n’est pas le Panafricanisme ancien et suranné, construit sur la méfiance et la haine, et les discours racistes et incendiaires, mais plutôt le Panafricanisme nouveau et moderne, basé sur la confiance et l’espoir, et sur un discours humaniste, rassembleur et constructeur.

Deuxièmement, les gouvernements de l’Union africaine et les fonctionnaires de la CEDEAO ainsi que des autres organisations régionales ne se rendent même pas compte que l’Afrique ne dispose pas de maquette de construction, à l’instar de l’Union européenne. Il n’arrivera jamais à l’idée d’un architecte ou d’un tailleur ou d’un ingénieur de créer une œuvre sans un modèle de base. Où est celui de la construction africaine ? Voici un chantier qui devait tenir tous les panafricains en haleine.

Last but not least, nous devons inventer notre propre chemin vers le développement à l’instar de la Chine et des pays asiatiques. Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui, malheureusement. La piste à suivre est celle que notre culture nous indique. La culture est le tégument du développement. En elle, réside tous les éléments de notre épanouissement et du progrès. Il y’a un travail à faire à ce niveau. C’est pour cela qu’il faut enfin procéder courageusement à une restitution de nos valeurs culturelles, car aucun peuple ne peut se développer en portant le masque d’autrui. Voilà un autre chantier gigantesque qui attend les panafricains ; ce qui devrait leur enlever pour un certain temps toute envie de discourir. A l’œuvre donc sans tarder car nous avons du pain sur la planche.