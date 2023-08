6ème  congrès ordinaire de la CSTB: Kassa Mampo et sa troupe  déterminés à poursuivre la lutte

Vues : 17

Photo de famille au terme du congrès

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) a tenu son 6e congrès ordinaire, le vendredi 25 août 2023, à la Bourse du Travail à Cotonou. À cette occasion, plusieurs résolutions ont été prises dont la condamnation de l’agression du Niger par la CEDEAO et l’élection d’un nouveau comité confédéral national de la CSTB avec à sa tête NagniniKassaMampo.

Que retenir du congrès :Le 6e congrès de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB)s’est tenu, à Cotonou et a été sanctionné par plusieurs résolutions. Cette rencontre syndicale a été organisée autour du thème : « Face à la planification de la faim aux conditions d’esclave aux ouvriers et aux autres travailleurs salariés par le pouvoir de la rupture appuyé par les puissances impérialistes et leurs institutions, le FMI et la Banque mondiale, consolider et renforcer dans tous les secteurs, la CSTB et impulser les actions unitaires à la base pour la satisfaction des revendications ». Si la CSTB fait partie des organisations syndicales qui donnent encore de l’espoir aux travailleurs du Bénin, le secrétaire général NagniniKassaMampo a reconnu que c’est grâce aux efforts de tous les travailleurs même s’il reste beaucoup à faire. Le nouveau pari pris au terme de ce congrès est donc d’impacter positivement les membres de la CSTB et autres admirateurs qui lui reconnaissent son engagement aux côtés du peuple.

Quelles sont les résolutions prises : Au cours de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises. Entre autres, les membres et sympathisants du regroupement des organisations syndicales membres de la CSTB ont amendé et adopté les textes fondamentaux de la confédération. Aussi, la plateforme revendicative de la confédération a été actualisée. Ils ont également lancé un appel à une mobilisation générale des travailleurs contre la faim et la vie chère aggravéesau Bénin. Une motion de condamnation d’une intervention militaire de la CEDEAO au Niger a été votée et une recommandation au sujet de la presse syndicale a été faite. Le 6econgrès ordinaire n’est pas resté en marge de l’actualité surtout sur la crise politique au Niger. La CSTB« refuse, condamne l’agression du Niger par la CEDEAO et soutien le peuple nigérien persécuté par les valets de l’impérialisme international ».

Quels sont les membres du nouveau comité :Un nouveau comité confédéral national de la CSTB a été élu pour un mandat de 5 ans au cours du congrès. Il s’agit du Secrétaire Général Confédéral (SGC), Nagnini KASSA MAMPO, Secrétaire Général Confédéral Adjoint (SGCA), Norbert KOUTO, Secrétaire Administratif (SA), Frédéric PRODJINOTHO, Secrétaire aux Relations Extérieures (SRE), Joseph AÏMASSE, Trésorier Général (TG), Asséréou Brice AGOSSOU, Trésorier Général Adjoint (TGA), Jean-Marie HOUEDEKPON, Secrétaire chargée des questions du genre et de la promotion de la femme travailleuse (SQGPF), Secrétaire chargé de la Presse et de la Propagande (SPP), Rodolphe SEGNANKA, Secrétaire Adjoint chargé de la Presse et de la Propagande (SAPP), Xavier GBADEDJI, Secrétaire chargé de la Formation et de l’Education Ouvrière (SFEO), Rock Agnan, Secrétaire aux manifestation, Fiacre DESSOU, Secrétaire chargé du Suivi du Secteur Public (SSSP), Soulé SALAKO, Secrétaire chargé du Suivi du Secteur Privé (SSS/ Priv), Aymar ANATO, Secrétaire Adjoint chargé du suivi du secteur privé (SASS/Priv), Isidore Kobli et enfin, Secrétaire Adjoint chargé du Suivi du Secteur Informel (SASS/Inf), Juliette DAGBA. Le congrès a enfin élus deux commissaires aux comptes.