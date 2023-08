Classement de SCIMAGO Institutions Ranking: L’Uac, 2eme en Afrique de l’Ouest francophone

Vues : 62

Professeur Félicien Avlessi, Recteur de l’Uac

L’université d’Abomey-Calavi est la deuxième meilleure université de l’Afrique de l’Ouest francophone selon le classement de SCIMAGO Institutions Ranking, une institution reconnue par l’UNESCO et dont la tâche principale consiste à comparer la position dans le classement des institutions au sein d’un même pays en respectant le principe d’équité. Contrairement au classement de base non académique de uniRank [selon les propres termes de l’institution] relayé la semaine écoulée, le classement de SCIMAGO est très professionnel et repose sur des bases scientifiques recommandées aux universités dont la recherche, l’innovation et le service à la communauté. L’édition 2023 de ce classement personnalisé a bel et bien tenu compte de la combinaison de ces trois ensembles d’indicateurs.

Pour le classement 2023 de SCIMAGO, l’Université d’Abomey-Calavi (créée en 1970) s’en sort avec la 151èmeplace sur 1225 institutions d’enseignement supérieur répertoriées. Ce classement positionne l’UAC avant l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan (créée en 1958, 152ème place) et après l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (créé en 1957, 86ème place). C’est dire qu’en Afrique de l’Ouest francophone, l’Université d’Abomey-Calavi occupe la deuxième place. Plus jeune parmi ces trois grandes universités d’Afrique, elle se bat avec les moyens de bord pour s’illustrer au rang des universités les plus performantes. De façon désagrégée selon le classement, l’Université d’Abomey-Calavi occupe la 72ème position en matière de recherche ; la 89ème place en innovation et la 49ème en matière de service à la communauté sur les 1225 répertoriées.

SCIMAGO Institutions Ranking utilise pour son travail SIR Globe, un outil 3D pour la géo-analyse des institutions de recherche et le comptage fractionné pour calculer les indicateurs de recherche lorsque les auteurs ont plus d’une affiliation institutionnelle. Grâce à son analyse par secteur et par pays, SCIMAGO identifie clairement les meilleures universités et institutions de recherche. Le SCImago Institutions Rankings (SIR) est un classement d’établissements universitaires et d’établissements liés à la recherche classés selon un indicateur composite qui combine trois séries d’indicateurs différents basés sur la performance de la recherche, les résultats de l’innovation et l’impact sociétal mesuré par leur visibilité sur le web. Les données collectées donnent un aperçu des performances scientifiques au cours des dernières années. Le classement de la recherche se réfère au volume, à l’impact et à la qualité des résultats de la recherche de l’institution. Le classement en matière d’innovation est calculé sur la base du nombre de demandes de brevets de l’institution et des citations que ses résultats de recherche reçoivent dans le cadre de brevets. Enfin, le classement sociétal est basé sur le nombre de pages du site web de l’institution et le nombre de backlinks et de mentions dans les réseaux sociaux.

Selon SCIMAGO Institutions Ranking, dans l’édition 2023, la manière de numéroter les rangs des institutions dans le classement a changé. Le nouveau système de numérotation conserve les mêmes rangs numériques (positions) lorsque les institutions sont à égalité dans la valeur de leur indicateur, et saute autant de rangs que d’institutions à égalité. De cette manière, le nombre de rangs coïncide approximativement avec le nombre d’institutions. Ce changement a été appliqué rétrospectivement aux éditions précédentes afin de permettre une comparaison et une observation réalistes de l’évolution des institutions dans le temps. L’institution utilise, dans sa démarche, tous les types de documents et des bases de données dont Scopus, à l’exception des documents rétractés, des erratums et des prépublications. Pour information, Scopus est une base intelligente et connectée qui associe de manière unique une base de données de citations et de résumés complète avec du contenu examiné et sélectionné par des experts, avec des données enrichies et une littérature scientifique connexe dans une large variété de disciplines. Scopus aide à la découverte des recherches pertinentes et de référence, à identifier des experts et à fournir un accès à des données, indicateurs et outils analytiques fiables.

Il y a dix mois environs, soit en octobre 2022, l’UAC fut classée 56ème sur les 100 meilleures universités en Afrique par Edurank.

Il convient de reconnaître qu’en dehors des critères objectifs d’appréciation des performances des universités, les institutions qui s’adonnent à ces classements – académique ou non académique, s’appuient aussi sur la visibilité des institutions d’enseignement supérieur à travers les plateformes numériques de communication. A ce propos, l’Université d’Abomey-Calavi, présente sur Youtube, Twitter et Facebook, se réserve le droit de faire une adhésion progressive aux réseaux sociaux en tenant compte des exigences de ces derniers. Elle tient compte de ses moyens pour la communication et la visibilité sur la toile. En dépit de tout, la visibilité d’une institution d’enseignement supérieur ne vient pas toute seule. Il est souvent recommandé aux enseignants-chercheurs de publier régulièrement leurs productions scientifiques dans des bases de données mondialement reconnues et de breveter leurs innovations [qui ne manquent pas du tout] afin de se rendre plus visibles. Lorsqu’on a évoqué tous ces aspects, il convient aussi de se demander de quels moyens disposent les universitaires et chercheurs du Bénin en général et ceux de l’UAC en particulier pour impacter la recherche, rendre l’université plus compétitive et contribuer substantiellement aux axes de développement du pays. Autrement dit, il ne suffit pas de s’émouvoir ou de se réjouir face à un classement quelle que soit sa nature. En amont, l’investissement doit être conséquent tout autant que l’effort de production scientifique afin de garantir les positions enviables à l’UAC.

C.L.