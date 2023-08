Accès facile au financement agricole: Le FNDA s’engage avec les Systèmes Financiers Décentralisés

Vues : 2

Le cadre de concertation entre le FNDA, les SFD, les ATDA, la CNAB, la PNOPPA, et la PASCIB s’est ouvert, le mardi 22 août 2023, au siège du Consortium Alafia à Cotonou. C’est le Directeur Général du FNDA, Nicolas Ahouissoussi qui a lancé les travaux, qui visent à trouver des solutions aux difficultés auxquelles les exploitants agricoles sont confrontés dans la levée de fonds.

Vue pertielle des participants à la rencontre

Qu’est-ce qui est important : En vue d’une meilleure opérationnalisation de son guichet 3 : « Accès aux Services Financiers », le FNDA a signé des conventions de partenariat avec 18 Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et 10 banques appelées Prestataires de Services Financiers. Ce partenariat s’inscrit dans la vision du gouvernement de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d’emplois. En effet, après la mise en œuvre du cadre de concertation au niveau communal, il ressort un certain nombre de difficultés auxquelles font face les exploitants agricoles dans la levée de fonds. Une situation qui n’augure pas d’un lendemain meilleur pour le secteur. Et c’est pour échanger avec les différents partenaires que le FNDA a décidé de les réunir afin que des idées novatrices concrètes puissent être retenues pour faciliter l’accès aux services financiers pour les promoteurs agricoles.

Que disent les acteurs : Le Directeur Général du FNDA, Nicolas Ahouissoussi a rappelé l’ambition du FNDA, qui veut devenir un fonds majeur de facilitation de l’investissement privé où converge l’essentiel des ressources destinées au financement des exploitants et entrepreneurs agricoles. Ceci, va-t-il dire, pour « une agriculture créatrice de richesses et d’emplois, assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la population béninoise et la protection de l’environnement ». Pour sa part, le Directeur de l’ATDA 7, Prosper Agossou pense que ces assises sont les bienvenues pour leur permettre de définir les bases de collaboration franche afin que le financement des activités du secteur agricole devienne une réalité.

Le Directeur Général du Consortium Alafia, Ignace Comlan Dovi, a souhaité de tout cœur que la session soit une occasion d’échanger des vérités sur la réalité des SFD et des producteurs agricoles et sur la manière de s’appuyer sur la réalité pour faire développer l’agriculture, surtout celle de proximité avec les petits producteurs en donnant à ces derniers l’oxygène dont ils ont grandement besoin à travers des financements.

Par ailleurs : Pour aboutir à l’objectif, un cadre de concertation a été créé entre le FNDA et ses partenaires financiers. Mais face aux goulots d’étranglement qui bloquent le mécanisme mis en place, le FNDA a décidé de réunir les acteurs essentiels pour des discussions franches pour des approches de solutions. Le Directeur Général du FNDA a invité toutes les parties à des échanges francs qui aboutiront à des solutions idoines. Un pacte auquel tous les participants ont adhéré.

Alban TCHALLA