Médias au Bénin: Le CFCP dénonce le non-respect des mesures règlementaires liées à la carte de presse

Le Comité de Facilitation Carte de Presse (CFCP) a décidé de mener une autre lutte après celle ayant abouti à la délivrance des cartes de presse. Il veut que l’opérationnalisation des avantages liées à la détention de la carte de presse au Bénin soit effective. Il annoncé les couleurs de ce nouveau combat, lors d’une conférence de presse tenue, le jeudi 24 août 2023, à la Maison des Médias à Cotonou, en présence des associations faîtières.

Que dénonce la CFCP : Au Bénin, la détention de la carte de presse confère des avantages. Mais depuis 10 ans, la décision N°13-015 du 25 Avril 2013 de la HAAC et le décret N° 2013- 393 du 30 Septembre 2013 fixant les conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Béninn’ont jamais été mis en œuvre.Selon le comité, les avantages liés à la détention de la carte de presse ne sont pas une innovation au Bénin, et qu’il est grand temps, que « la carte de presse cesse d’être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu’elle soit utile pour le détenteur sur tous les aspects qui figurent dans les différents textes qui l’encadrent». C’est fort de cela que le Comité a décidé d’actionner un dispositif de veille permanente et d’éveil pour rendre applicables ces mesures d’ordre réglementaires relatives à la carte de presse en République du Bénin.Pour le CFCP, « il est temps que les acteurs des médias se mettent debout pour réclamer et exiger des pouvoirs publics ce que les dispositions législatives et réglementaires leur accordent ». Selon Michel Ahonon, président du CFCP, cela participerait à l’amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias qui ont aussi le droit de se faire soigner décemment, de circuler librement, d’avoir accès aux sources officielles d’information, de bénéficier de tarifs préférentiels sur certains services indispensables à l’exécution de leur mission etc.

Entre les lignes : Pour accomplir diligemment cette mission, le comité dit pouvoir compter sur les professionnels des médias afin de mettre fin à ce problème. Aussi, le président du CFCPMichel Ahonon, informe du démarrage d’une « mission itinérante de sensibilisation des cadres de l’administration publique, des collectivités territoriales, de l’armée et de la police républicaine, des députés à l’Assemblée nationale des organisations de la société civile, des organismes du secteur privé, des chancelleries et autres afin de faire savoir et faire accepter dans l’opinion publique conformément à la loi que la carte de presse est la carte d’identité professionnelle du journaliste et que les dispositions réglementaires en vigueur lui soient reconnues ».Les représentants des associations faîtières présents à la conférence de presse, que ce soit le Conseil National du Patronat de la presse et de l’Audiovisuel (CNPA-BENIN), l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM), la Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias au Bénin (PADEM-BÉNIN) et l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB), ils ont rassuré de leur « disponibilité » à accompagner le Comité de Facilitation Carte de Presse (CFCP) dans cette lutte commune.



