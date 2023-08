3è édition du Festival international Zogben à Oké-Owo: Le ministre d’État Bio Tchané doublement honoré

Vues : 5

Imelda Bada, promotrice du Festival international Zogben

Remise de l’attestation de reconnaissance de mérite de l’association de déveloeppement AGROD à l’envoyée du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané

De quoi s’agit-il : Au terme des festivités de l’édition 2023 du Festival international Zogben, qui s’est tenu à Oké-Owo dans la commune de Savè, le ministre d’Etat chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a été décoré et distingué le mardi 22 août 2023. C’était à l’occasion d’une conférence de presse à Cotonou. En effet, l’Association Partage Diaspora Béninoise dont la présidente est la promotrice du Festival International Zogben, a décoré le ministre pour lui rendre un hommage en signe de reconnaissance de son investissement dans la tenue à Oké-Owo du festival international Zogben. Particulièrement marqué par la marque de considération du ministre d’Etat qui était disposé à honorer de sa présence personnelle les festivités à Oké-Owo, nu été les vacances gouvernementales, le ministre d’Etat qui a dépêché un émissaire sur les lieux du festival a conquis la sympathie des populations du village. Pour saluer cette marque d’attention, l’association des résidents et ressortissants pour le développement d’Oké-Owo (AGROD) a décidé de distinguer Abdoulaye Bio Tchané.

Que retenir de la distinction : En effet, ce festival a été une véritable occasion de palper du doigt les réalisations du Gouvernement Talon dont le programme d’action a impacté positivement Oké-Owo, une localité rurale. Au nom de l’Association générale des ressortissants et résidents d’Oké-Owo pour le développement (AGROD), Hounvidé Séraphin a exprimé l’admiration des populations pour la promptitude du gouvernement à réaliser le bitumage de la route Savè-Oké-Owo et surtout remettre en service, quelques jours avant l’évènement, la centrale solaire, en panne depuis plus de 3 ans. Pour sa contribution à la réussite de ce festival, le trophée de la flamme, symbole du Zogben, a été décerné au ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané ainsi qu’une attestation de reconnaissance de mérite. Plusieurs autres personnalités dont le Chef de l’État ont été honorées à ce rendez-vous. Spécialement, l’association de développement AGROD d’Oké-Owo a distingué Abdoulaye Bio Tchané. L’autorité ministérielle a reçu en effet une attestation de reconnaissance de mérite en guise de son effort de développement du village d’Oké-Owo par le biais dudit festival.

Remise d’attestation de reconnaissance de mérite du ministre Bio Tchané

Que disent les acteurs : « C’est un franc succès, grâce à la mobilisation active de chaque fils et fille d’Oké-Owo », a fait savoir la promotrice Imelda Bada et présidente de l’Association Partage Diaspora Béninoise. Elle a rendu hommage aux populations d’Oké-Owo et a salué le ministre d’État, Bio Tchané, qui a particulièrement joué sa partition pour auréoler cette fête de la culture et la promotion de la destination Bénin. Le Docteur Agognon Gérard, secrétaire général de l’AGROD et superviseur du comité d’organisation dudit festival, s’est félicité de l’intérêt porté par le ministre d’Etat à la réussite de cette activité culturelle d’envergure internationale. Représentant le ministre d’Etat Bio Tchané à cette conférence de presse, sa conseillère technique à l’économie, Eudoxie Bessan Ayédoun a exprimé sa gratitude à l’AGROD d’Oké-Owo et à l’Association Partage Diaspora Béninoise. Au nom du ministre d’Etat empêché, Eudoxie Bessan Ayedoun a saisi l’occasion de cette rencontre avec les médias pour faire des recommandations aux organisateurs pour les prochaines éditions. Elle les a invités à un processus de suivi, définir un modèle économique capable de créer de la valeur aux richesses culturelles et à prévoir un circuit durable permettant de mesurer l’impact économique local à travers les activités culturelles initiées. Il faut noter que cette édition du festival international zogben, initié par madame Imelda Bada, a été organisée en collaboration avec l’Association générale des ressortissants d’Oké-Owo pour le développement (AGROD). La 4è édition se tiendra à HOUEGBO-AGON à Toffo dans le département de l’Atlantique.