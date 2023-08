Energie électrique au Bénin :  Des innovations à la SBEE

Vues : 45

M. Thomas GODOUI, Responsable du Centre de Gestion des Compteurs SMART de la SBEE

Plongée dans une importante précarité financière et une déperdition des montants facturés avec pour corollaires un réseau vieillissant et mal maintenu, une faible couverture des zones périurbaines, des demandes clients non satisfaites, … la Société Béninoise d’Energies Electrique (SBEE) avait besoin d’un coup de pouce. La solution est venue du Gouvernement béninois avec la mise en œuvre du Projet d’amélioration des services énergétiques (PASE) financé par la Banque Mondiale et l’État béninois. Démarré en 2018, et après cinq ans de mise en œuvre, le segment de la distribution de l’énergie électrique a enregistré de grandes avancées.

Depuis 2016, le Gouvernement du Bénin s’est engagé à travers son programme d’action pour l’optimisation des performances dans le secteur de l’énergie plus précisément pour l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE). C’est dans ce cadre que le Projet d’Amélioration des Services Energétiques (PASE) est mis en œuvre avec l’appui financier de la Banque Mondiale. Le projet vise à améliorer les performances opérationnelles de la SBEE, étendre l’accès à l’électricité des zones ciblées et promouvoir la gestion communautaire des ressources forestières. Plus spécifiquement, il s’agit de réduire les pertes subies par les entreprises de distribution d’électricité ; d’offrir un service d’électricité amélioré dans les zones ciblées, plus précisément Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Natitingou, dont les réseaux de distribution sont réhabilités. Par ailleurs, le projet a permis l’autonomisation des communautés rurales en vue de la gestion durable des ressources forestières.

Reconnu par le partenaire financier comme un projet innovant, le PASE se décline en quatre composantes. La première a travaillé à l’amélioration des performances opérationnelles de la SBEE. La composante 2 a porté sur le renforcement et l’extension du réseau de distribution dans les zones ciblées. Quant à la composante 3, elle a œuvré à réduire la pression grandissante sur les forêts du nord du Bénin en mettant au point et en étendant aux nouvelles régions les pratiques de gestion forestière communautaire réussies, sensibles au genre et financées dans le cadre des projets PFSE et DAEM. La quatrième composante a fourni un appui au développement et à la mise en œuvre du secteur.

Au bout de cinq années de mise en œuvre, le PASE a fortement contribué à la mise en place d’une dynamique continue d’amélioration du secteur énergétique, de l’ensemble systémique qui l’entoure et de la satisfaction de la clientèle.

Une meilleure sécurisation des revenus de la SBEE

Prévu pour clôturer le 31 décembre 2023, l’Unité de gestion du projet (UGP) et l’équipe d’assistance technique (EAT) de la SBEE ont tenu le pari des engagements. A quelques 6 mois de son échéance, le projet est à plus de 99% d’engagement avec des résultats clairs, palpables et profitables pour le secteur de l’énergie au Bénin. Entre autres, il y a la sécurisation des revenus de la SBEE. En effet, conformément aux objectifs de la composante 1, le PASE a financé l’acquisition et l’installation de compteurs intelligents chez des clients à revenus élevés. Il est mis en place un centre de contrôle des mesures doté d’infrastructures avancées relatives aux comptages et de logiciels de gestion de systèmes d’informations. Pour conforter l’opération de déploiement, une note est prise par la direction générale de la SBEE pour augmenter le nombre d’équipes déployées sur le terrain. Il est espéré d’ici fin août le déploiement d’au moins 1.500 compteurs, représentant une couverture intégrale des clients HTA. Également, une étude pour la mise en place d’un système de comptabilité analytique a été lancée et réalisée.

Grâce à la composante 2, 75.000 compteurs électroniques à prépaiement de type STS ont été acquis et déployés aux abonnés de la SBEE. Ce qui a permis de satisfaire une importante partie des demandes des clients mais aussi de réduire les impayés enregistrés auparavant. En vue de diminuer la puissance de crête en électricité et la consommation énergétique non payée des municipalités, le PASE a acquis et installé 8.000 LED destinés à l’éclairage public. D’un autre côté, des travaux de normalisation et d’extension des réseaux de distribution de la SBEE dans les quartiers périphériques des villes de Parakou, Natitingou, Cotonou et Porto-Novo sont très avancés et prendront fin au plus tard août 2023.

Ces différentes réalisations et celles encore en cours d’achèvement ont pour impacts, non seulement une amélioration de la qualité de service de la SBEE mais aussi une correction des pertes commerciales et techniques notées par le passé. Ce qui replace la SBEE en pole position pour tenir avec efficience son rôle de leader dans la fourniture et la distribution de l’énergie électrique au Bénin. Elle assure également, désormais avec une efficacité énergétique, le volet éclairage public.

La SBEE, plus proche de la clientèle

Puisque pour toute institution publique qui se respecte, l’usager revêt une importance capitale, la SBEE accorde une place de choix à sa clientèle. Nous donnerons « Le meilleur de nous pour vous servir 24H/24 » est bien le nouveau leitmotiv de la société qui, avec le PASE, a revu sa stratégie de satisfaction des clients. À travers la composante 1, un centre d’appel est installé et est opérationnel depuis le 21 mars 2023. Grâce à ce centre d’appel, une équipe de téléopérateurs et de superviseurs enregistrent et traitent les plaintes, suggestions et autres préoccupations des clients de l’institution. Un mécanisme de remontée des tickets est mis en place afin de donner dans un délai assez court satisfaction aux clients.

En outre, les travaux d’extension et de normalisation du réseau MT/BT en vue de rééquilibrer les charges, régulariser les branchements électriques informels et fournir de nouveaux branchements aux quartiers proches et non desservis ont permis de fournir de l’électricité à de nombreuses populations. La réussite de ces différentes opérations a été un important point de satisfaction pour les bénéficiaires comme l’a confirmé l’enquête de satisfaction de la clientèle réalisée dans les zones du projet.

Par ailleurs, les clients moyenne tension (HTA), autrement désignés par gros clients, la plupart du temps des entreprises, sont désormais capables de suivre et de maîtriser leur consommation d’électricité grâce aux compteurs intelligents mis à disposition par la SBEE à travers le PASE. Conséquence, ces clients à revenus élevés sont plus rassurés de la fiabilité des facturations et développent une meilleure collaboration avec la société. Plus loin, cette possibilité de suivre leur consommation et l’adapter à leurs besoins, selon certains responsables d’entreprises, participe à améliorer leur productivité.

Alphonse Kounouho