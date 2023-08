MARA’CAN GRAND-POPO 2023: Des officiels techniques se mettent à jour vis-à-vis des règles

Vues : 5

Les formateurs ici en face des officiels en stage

De quoi s’agit-il : La dixième édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Maracana (Mara’Can) aura lieu, à Grand-Popo, du 24 au 30 septembre prochain. En prélude à cette compétition continentale, il a été organisé au profit des officiels techniques des sessions de recyclage et de mise à niveau. C’est le Collège d’Enseignement Général les Pylônes d’Agla qui accueille depuis près d’un mois cette séries de formation sur les notions fondamentales de l’arbitrage de la discipline. Initiées par le comité d’organisation que préside Elias Béhanzin, ces formations visent à permettre à ces officiels techniques d’être mieux aguerris afin de faire une bonne compétition. Elles se déroulent sous la houlette de l’instructeur Maracana, Appolinaire Mahouvi et de l’arbitre international et instructeur Maracana, Jorince Brice Aitchédji. Au cours des assises, les anciens officiels techniques et les nouveaux aspirants à la discipline revisitent les quatorze lois qui composent la discipline et ses subtilités afin d’être représentatifs lors de la compétition.

Ce qu’ils en disent : Heureux de participer à cette séance de recyclage, Malick Abassi a salué le Comité d’organisation de la dixième édition de la Mara’Can Grand-popo 2023. «C’est une très bonne initiative, et nous sommes contents de suivre ces séances de recyclages qui nous replongent dans les lois de jeu afin de nous permettre d’être aguerris avant la compétition. Car, cela fait un bail que nous avons suivi une telle formation», a -t-il déclaré. Abondant dans le même sens que les stagiaires, Jorince Brice Aitchédji, arbitre international et instructeur Maracana, ayant pris part à huit coupes d’Afrique des Nations de la discipline note que «ce sont des séances de recyclage pour les anciens». «Depuis 2019, il n’y a plus eu une formation pareille pour ces derniers et grâce à cette compétition, ils bénéficient de ces savoirs afin d’être prêts pour Grand-Popo», a-t-il précisé. Concernant les nouveaux officiels techniques, il a laissé entendre que cette formation va les mettre dans les conditions de compétition.

Vue partielle des participants

Elle va aussi leur permettre de passer des examens afin d’avoir des grades dans les mois à venir pour officier des rencontres».

Entre les lignes : Ils sont une vingtaine d’officiels techniques qui prennent part à cette séance de recyclage à l’issue de laquelle des tests seront organisés pour la sélection des meilleurs qui vont officier les différentes compétitions statutaires voire internationales.

Anselme HOUENOUKPO