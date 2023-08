Expérience Tébé: « Que les dirigeants clarifient les contenus des accords et les relations France-Afrique »

Vues : 5

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) condamne la prise de pouvoir par la force et appelle à une action collective et responsable de tous pour mettre fin à la spirale de coup d’Etat. C’est à travers un communiqué signé du président Expérience Tébé, le mercredi 24 août, que la formation politique s’est prononcée sur les coups d’Etat en Afrique de l’Ouest. Elle évoque les raisons et fait des suggestions.

De quoi s’agit-il : Ces quatre dernières années, plusieurs coups d’Etat militaires ont été enregistrés dans la sous-région déjà menacée par des problèmes de sécurité liés au terrorisme et aux défis économiques majeurs. Les putschistes semblent évoqués des raisons communes. Cependant, selon le MPL, plusieurs autres raisons restent non-élucidées de ces renversements de régime sont souvent accompagnés des manifestations de liesses populaires, orchestrées par une jeunesse africaine au sentiment anti-impérialistes. Le MPL condamne les putschs dans leur entièreté, quelques soient les mobiles avancés et invite les forces armées africaines à ne militer que pour la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent. Contrairement à la CEDEAO et aux dirigeants de ses pays membres qui jusqu’à présent, qualifient de “tentative de coup d’Etat“ le cas nigérien, Expérience Tébé pense que le putsch est acté avec la nomination d’un premier ministre et la composition d’un gouvernement de transition.

Recommandations à la CEDEAO et à l’UA : Le MPL, suggère entre autres, que dans une démarche participative diplomatique, la situation au Niger soit exclusivement résolue par la CEDEAO et l’UA, qui se doivent d’agir avec modération dans l’intérêt des peuples. « Que les dirigeants clarifient aux peuples africains, les contenus des accords et les relations France-Afrique; que les Chefs d’Etat mettent fin aux coups d’Etat institutionnels, cessent de s’arroger tous les pouvoirs et assurent le bon fonctionnement des institutions de la République ; que les libertés et la bonne gouvernance soient garanties par les gouvernants », a suggéré Expérience Tébé. Pour lui, le temps est venu de dissiper les zones d’ombre qui entourent les relations FranceAfrique. Car, dit-il, « les non-dits et les ambiguïtés de ces relations ont contribué à alimenter le sentiment de méfiance au sein de la jeunesse africaine ». « Nous suggérons l’organisation dans les pays de la CEDEAO des symposiums de la jeunesse où les problèmes actuels seront débattus sans tabou et les conclusions seront portées par les chefs d’Etat au niveau de l’institution sous régionale », a-t-il ajouté.

Entres les lignes : Par ailleurs, le MPL appelle à une action collective et responsable de tous pour mettre fin à la spirale de coup d’Etat et que la CEDEAO devienne un agent de changement positif dans la sous-région pouvant induire la création d’un avenir où la jeunesse africaine peut s’épanouir dans un environnement de paix et de prospérité.

A.T.