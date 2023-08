Championnats du Monde Roller Sports: Après un stage en France, la délégation béninoise en Italie pour le challenge

Vues : 16

Les athlètes béninois avant leur première séance d’entrainement

Ce que vous devriez savoir : Du samedi 26 août au lundi 04 septembre 2023, se tiendra en Italie les championnats du monde de roller sports Inline Speed Skating. Dans ce cadre, la délégation des sélections nationales hommes et dames (les Amazones et les Guépards) du Bénin a foulé le sol italien le mardi 22 août 2023. Ceci, après quelques jours (10) passés en France pour affûter ses armes. Il s’agit d’un stage de perfectionnement rendu possible par l’Association Sportive Municipale de Villeparisis (USMV) en Île de France. Désormais en ordre de bataille, les athlètes ont profité de ce séjour dans l’une des banlieues de Paris pour apprendre de nouvelles techniques de la discipline. «Ces techniques montrées à nos athlètes ainsi qu’aux membres de l’encadrement techniques leur seront bénéfiques», a indiqué le sélectionneur, John Carlos Gbaguidi. De son côté, le président de la fédération béninoise de Rollers sports, Marius Tchibozo s’est réjoui d’avoir pu offrir ces 10 jours de stage dans l’hexagone. « Ce stage de préparation parisien a permis aux athlètes de prendre contact avec la piste, une infrastructure qui leur sera peut-être nouvelle à ce rendez-vous mondial», a précisé le Président Tchibozo. L’objectif selon le Président de la Fbrs est de décrocher une médaille mondiale à ces championnats du monde. Et c’est dans l’optique d’y arriver que la Fédération béninoise de Roller Sports s’est mobilisée pour offrir le stage parisien tenu sous l’expertise de la Sud-Coréenne, Seohee Kim, aux athlètes ainsi qu’aux entraineurs.

Par ailleurs : Il faut rappeler que l’entraineur de l’Association Sportive Municipale de Villeparisis (USMV) en Île de France est retenu pour accompagner la sélection nationale lors de ces championnats mondiaux. Il va donc rejoindre le groupe en Italie pour le défi de taille qui l’attend.

𝙉𝙊𝙐𝙆𝙋𝙊𝙆𝙄𝙉𝙉𝙊𝙐 𝙅𝙐𝘿𝙀 𝙀𝙇𝙄𝙀

𝑨𝒈𝒆 : 29 ANS

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒆: Senior(Homme)

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆: Courte distance.

𝘿𝙊𝙈𝘼𝙉𝙊𝙐 𝙅𝙊𝙍𝙔𝙎

𝑨𝒈𝒆 : 17 ANS

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒆: Junior (Homme)

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆: Longue distance

𝘿𝙀𝙈𝘽𝘼 𝘿𝙄𝘼𝙇𝙇𝙊 𝙈𝙊𝙐𝙃𝘼𝙈𝘼𝘿𝙊𝙐

𝑨𝒈𝒆 : 16 ANS

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒆: Junior (Homme)

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆: Longue et courte distance.

𝘿𝙀𝙈𝘽𝘼 𝘿𝙄𝘼𝙇𝙇𝙊 𝙍𝘼𝙒𝘿𝘼𝙏𝙃

𝑨𝒈𝒆 : 19 ANS

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒆: Sénior(Dame)

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆: Longue et courte distance.

𝗚𝗨𝗘𝗚𝗡𝗜 𝗦𝗬𝗡𝗧𝗬𝗖𝗛𝗘

Âge : 13ANS

Catégorie: CADETTE (Dame)

Spécialité: Sprint / Course de fond

Anselme HOUENOUKPO