Situation préoccupante dans la sous-région: « La mauvaise gouvernance ne justifie pas les coups d’Etat », dixit Fred Houenou

Fred Houenou

Face à la résurgence des coups d’Etat dans la sous-région, l’acteur politique de la mouvance présidentielle, Fred Houenou s’est prononcé et dénonce les comportements des opposants. C’était, il y a peu, à l’occasion d’un débat sur Tempo TV. Il a dénoncé la posture de l’opposition béninoise. Même si l’on veut décrier les modèles de politique que les pays de la sous-région ont hérité, il pense que cela ne peut pas aboutir avec les discours actuels. « C’est un discours déconstructeur de la nation, de toujours vouloir chercher à dire qu’en réalité nous n’avons pas la démocratie dans notre pays. « La mauvaise gouvernance ne justifie pas les coups d’Etat. La démocratie plus que tout autre régime exige le respect de l’autorité de l’Etat », a-t-il argumenté. Pour lui, lorsque tout le monde n’est pas présent lors des élections, on estime que ce qui est fait ne répond pas. « Il faut que nous puissions redéfinir ce qu’est réellement le concept de la liberté. Je suis d’accord que la liberté est le premier principe des droits humains. Mais la liberté est corolaire. Il est juste que dans un pays démocratique que chacun assume la responsabilité des conséquences de ces choix. Il est juste que lorsqu’une entreprise dégrade ou pollue un environnement qu’elle puisse répondre des conséquences. Que lorsqu’on viole les droits qu’on assume les conséquences », a expliqué l’invité de l’invité. Le deuxième corolaire, selon lui, c’est l’autorité sans laquelle la liberté n’est que désordre. « Les dirigeants qui échouent dans la mise en œuvre des politiques qu’ils assument. Assumer ses choix et ne pas dérober, c’est la noblesse de l’humanité », conclut-il.

A.T.