Menace de la CEDEAO: Des soldats nigériens déjà déployés aux frontières béninoises

Les soldats nigériens massivement déployés aux frontières béninoises notamment dans la ville de Gaya. Ce, pour se préparer à une probable intervention militaire de la CEDEAO. Plusieurs témoins sur place confirment le déplacement de troupes nigériennes vers cette ville. Le déploiement de forces également se fait dans la ville de Birni N’Konni. En effet, à l’ouverture de la réunion des chefs d’état-major à Accra, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’organisation, Abdel Fattah Moussa a déclaré que les pays de la CEDEAO, à l’exception de ceux qui sont sous le contrôle de militaires, ainsi que le Cap-Vert, étaient prêts à envoyer leurs unités pour qu’elles se joignent aux forces de réaction rapide qui pouvaient intervenir au Niger. Les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir au Niger suivent la situation et se préparent. Et, le Chef de la junte, le Général Tiani a promis riposter en cas d’envoi de la force de CEDEAO au Niger. Par ailleurs, l’armée béninoise se prépare dans le Nord en cas du mot d’ordre de la CEDEAO et attend essentiellement l’arrivée des bataillons du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.