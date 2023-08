Championnats nationaux scolaires: Le Ceg Ste Rita réalise le doublé au football, la bonne organisation de l’Obssu saluée

Vues : 3

Le ministre des sports remettant le trophée des champions aux garçons du Ceg Ste Rita (Champions 2023)

Démarrés le dimanche 13 août 2023, les championnats nationaux scolaires ont pris fin le dimanche 20 août, à Abomey. A l’heure du bilan, on retient le doublé du Ceg Ste Rita au niveau du football (masculin et féminin). En Athlétisme, c’est le Zou qui a remporté l’or aux 100m (garçons et filles).

De quoi s’agit-il : Le Ceg Ste Rita a les meilleures équipes (filles et garçons) scolaires de football de 2023. C’est ce qu’on peut retenir au terme de l’édition 2023 des championnats nationaux scolaires. En effet, présentes à Abomey, ces deux équipes ont raflé les deux trophées réservés aux champions des deux catégories. Intenables depuis le début de cette compétition, elles ont fini le job en prenant leurs adversaires à défaut lors des deux finales du football. D’abord, ce sont les filles, finalistes de la précédente édition, qui ont atomisé leurs homologues du Ceg 1 Bantè, en finale 3 buts à 0. Du côté des garçons, un but de Gédéon Djossou a permis aux élèves de Ste Rita de conserver leur titre. Champions à Adjohoun en 2022, ils ont poursuivi leur mains mises sur ce tournoi masculin en battant le Ceg 1 Azovè dans une finale âprement disputée. Au Basketball féminin, c’est l’équipe du CEG 1 Bohicon qui a eu la première place après sa victoire (59-30) sur l’en CEG 1 Comé. Au Handball masculin, le CEG 1 Tanguiéta n’a laissé aucune chance au Lycée Béhenzin. 37-30 est le score qui sanctionné cette finale.

Ce qu’ils en disent: Au terme de cette organisation, Issiaka Ouzéfou, capitaine de Ceg Ste Rita s’est dit très heureux. «Ça n’a pas été facile. On remercie Dieu malgré le public qui ne nous aimait pas. On espère faire la fierté du Bénin encore une nouvelle fois à l’international», a-t-il laissé entendre. Capitaine de l’équipe du Ceg 1 Azovè, Moussamiou Edah, a remercié ses coéquipiers pour l’effort et la prouesse. «La chance n’était pas de notre côté. On a eu beaucoup d’occasions qu’on a pas concrétisé. C’est le sport. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Malheureusement nous sommes les perdants», a-t-il souligné. Le ministre des sports, Oswald Homeky, a salué l’organisation et remercié tous les participants, surtout les encadreurs pour la qualité des prestations. «Merci au comité d’organisation pour ce magnifique travail», a lancé le ministre des sports qui a félicité les équipes. «Félicitations au Ceg Ste Rita pour sa double consécration. On n’est pas surpris. Vous avez été nos dignes représentants au championnat du monde au football et c’est normal que ce soir, confirmiez votre réputation», a déclaré le ministre avant de dire «bravo au Ceg Azovè. «La qualité que vous avez produit montre que vous aussi, vous pouvez être nos futurs champions», a souligné le ministre. A propos des objectifs, le ministre se réjouit et lance «regardez vous-mêmes ce que le Bénin est en train de devenir. Un pays qui structure la détection des talents en milieu scolaire. Vous le voyez. C’est beau. C’est ça le Bénin révélé dont le président Talon rêvait et sur lequel nous sommes en chantier depuis 7ans».

Directeur général de l’Office béninois des sports scolaires et universitaires (Obssu), Donald Alexis Acakpo, a remercié également l’équipe du comité d’organisation qui, selon lui, a abattu un travail titanesque. «De jour en jour, nous montrons notre expertise dans cette organisation. Depuis 2021 que nous avons instauré ce format rénové du championnat scolaire qui regroupe les douzes départements du pays, nous avançons en nous améliorant. C’est donc un sentiment de satisfaction et d’engagement pour continuer sur cette bonne lancée», a renseigné le Directeur

Entre les lignes: Terminée, cette édition selon les observateurs, a permis de voir qu’au niveau de la prestation des joueuses, il y a de l’amélioration.

Les différents résultats

ATHLÉTISME (800 M DAMES)

OR

Romaine Gandonou (2’25″8, Ouémé)

ARGENT

Ibaratou Djibril (2’28″3, CEG Piami)

BRONZE

Claire Zodoganhou (2’30″0, Ouémé)

ATHLÉTISME (800 M HOMMES)

OR

Modeste N’Tcha (2’06″4, CEG Yimporima)

ARGENT

Mathias Sambiéni (2’08″5, CEG Madina, Kandi)

BRONZE

Simplice Bohounzo (2’08″8, CEG Dékandji)

ATHLÉTISME (400 M HOMMES)

OR

Moudjaïdou Yorou (54’0, LTP Kandi)

ARGENT

Donatien Sossa (54’7, CEG 2 Doutou)

BRONZE

Abramane Gomina (55’2, CEG 2 Pehunco)

ATHLÉTISME (400 M DAMES)

OR

Roukiatou Amidou (1’00″6, Lycée Mathieu Bouké de Parakou)

ARGENT

Pitchega Tchetekoua (1’00″8, CEG Matéri )

BRONZE

Raïnatou Bodé N’gobi (1’02″0, CEG Kassakou)

ATHLÉTISME (SAUT EN LONGUEUR, HOMMES)

OR

Gladstone Lawissa (5m97, CEG Adrien Degbey)

ARGENT

Halim Inoussa (5m91, LTP Kandi)

BRONZE

Christif Kodonon (5m81, Zou)

Basketball féminin

CEG 1 Bohicon 59 vs CEG 1 Côme 30

Handball masculin

CEG 1 Tanguieta 37 vs Lycée Behanzin 30

Football masculin

CEG Sainte Rita 1 vs CEG Azove 0

Football féminin

CEG Sainte Rita 3 vs CEG 1 Bantè 0