Crise au Niger: L’UP le Renouveau souhaite une solution durable et efficace

La position de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) est un peu plus claire sur le coup de force militaire au Niger. Le juriste Jacques Richard Codjoh, membre du parti, l’a fait savoir au cours d’une émission sur TVC Bénin le dimanche 20 août 2023. Au nom du parti, il a appelé à la résolution de la crise dans un bref délai. « Un coup d’État est inacceptable. Car le Bénin en a fait l’expérience et en a souffert. Les coups d’État installent le développement (d’un pays) dans une médiocrité abyssale », a-t-il déploré. Sur la décision des sanctions imposées par la CEDEAO suite au coup d’État du 26 juillet dernier, notamment la fermeture des frontières y compris celle avec le Bénin, le parti lance un appel aux différents acteurs impliqués. « Nous souhaitons à l’Union Progressiste le Renouveau qu’une solution durable et efficace soit trouvée à la crise qui secoue notre voisin le Niger. Parce qu’à l’Union Progressiste le Renouveau, nous avons compris que ce qui se passe au Niger, le peuple nigérien n’est pas différent du peuple béninois », souhaite-t-il. Selon ses explications, c’est intenable sur la durée. « Aujourd’hui, nous avons une cellule qui maîtrise, qui calcule au jour le jour ce qui se passe et les conséquences de cette crise là quand on nous parle de fermeture des frontières et tout le reste. Mais nous mesurons aujourd’hui au jour le jour, les conséquences de cette situation », fait-il savoir.

A. T.