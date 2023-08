Jean Baptiste Elias à la Conférence publique à l’IAJP: « On ne peut pas faire la démocratie sans écouter le peuple »

Vues : 1

Jean Baptiste Elias

L’un des invités de la conférence publique de l’institut des artisans de justice et de paix (Iajp) le jeudi 17 août 2023 au Chant d’oiseaux à Cotonou, Jean Baptiste Elias, s’est prononcé sur ce qui caractérise un régime démocratique. Dans ses explications, le président du Front national de lutte contre la corruption (Fonac) s’est appuyé sur 14 principes inaliénables et indissociables de la démocratie.

Que faut-il retenir : Tout d’abord, le principe de la participation des citoyens. Car, la démocratie permet au peuple de s’exprimer. « On ne peut pas faire la démocratie sans écouter le peuple », a-t-il expliqué avant d’ajouter le principe de l’égalité. Il développe son opinion en évoquant la responsabilité. « Les citoyens confient des pouvoirs à ceux qu’ils élisent, qui à leur tour sont chargés d’utiliser ces pouvoirs pour enrichir la communauté. C’est pourquoi les hommes politiques doivent agir conformément à la volonté du peuple », note-t-il.

Entre les lignes : Il cite comme quatrième principe la transparence. Selon son développement, il s’agit d’un mot important et se demande si les gouvernants sont vraiment transparents dans le pays en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. « Bien que la règle de la majorité soit au cœur de la démocratie, on ne peut jamais ignorer, ni mettre de côté la minorité », a-t-il dit. Le système du multipartisme comme sixième principe de la démocratie. Pour lui, en démocratie on ne peut pas parler de parti unique ou faire semblant de plusieurs partis mais à connotation parti unique. Selon lui, cette pratique ne répond pas à la démocratie. Le contrôle de l’abus de pouvoir occupe la septième place sur la liste. Il note que la liberté économique est le huitième principe de la démocratie. Selon son commentaire, dans une démocratie, chaque personne est libre de décider de ce qu’elle veut faire de sa vie.

Par ailleurs : La déclaration des droits vient à la neuvième position. Sur ce principe, le président du Fonac a fait savoir que les droits humains doivent être garantis puisque le Bénin a signé plusieurs protocoles et conventions concernant les droits humains. Autre principe, les élections libres et équitables. L’indépendance de la justice comme douzième principe de la démocratie. Ici le président du Fonac évoque la séparation des pouvoirs et suggère donc qu’il faut éviter qu’un pouvoir embrigade les autres. L’acceptation des résultats des élections, comme treizième. Dans ses propos, Jean Baptiste Elias fait comprendre que si les élections sont libres, équitables et transparentes, il n’a pas de raison que la minorité n’accepte pas les résultats et pour finir, il cite l’état de droit comme quatorzième principe de la démocratie. Pour conclure, Jean Baptiste Elias déclare que le respect de ces quatorze principes fait de vous un pays démocratique et le non-respect vous range dans la « democrature ».



A. T.