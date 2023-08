Formations pratiques suivies de remise d’attestations à Allada: L’He Solange MEHOU remet la clé de l’autonomisation à 150 récipiendaires

Vues : 9

La série de formations pratiques dans les métiers d’avenir initiée par l’honorable Solange MEHOU dans la commune d’Allada a pris fin sur une note de satisfaction. Cent cinquante (150) bénéficiaires desdites formations ont reçu leur parchemin ce vendredi 18 août 2023 dans l’une des salles du Collège d’Enseignement Général 1 d’Allada.

Photo de famille des récipiendaires avec l’honorable Solange MEHOU

La députée du parti Union progressiste, le Renouveau élue dans la cinquième circonscription électorale regroupant Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo et Tori-Bossito, l’honorable Solange MEHOU est consciente des maux qui minent la jeunesse. Elle rêve d’une jeunesse autonome et financièrement indépendante. C’est ce qui explique l’organisation de la série de formations pratiques dans les métiers d’avenir à l’intention des jeunes et des femmes venus de tous les arrondissements de la commune d’Allada.

Placée sous la coupole de l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Union des Femmes Entreprenantes et Solidaires (U.F.E.S) dont elle est la présidente, ces formations ont permis d’outiller les participants dans les métiers d’avenir tels que make-up et nouage de foulards, élevage et agriculture, pâtisserie, chantournage, fabrication d’accessoires de mode et l’initiation à l’outil informatique. La cérémonie de remise d’attestations aux cent cinquante (150) récipiendaires est marquée par des démonstrations des formations reçues et des témoignages.

« Nous remercions l’honorable Solange MEHOU pour tout ce qu’elle fait en faveur de la jeunesse. Certains parmi nous sont bien allés à l’école, ont des diplômes et pourtant ils sont à la maison. Plusieurs parmi nous conduisons zémidjans et d’autres sont dans des cabines de Momo. Connaissant bien les maux dont souffre la jeunesse, elle a initié cette formation à notre intention pour nous permettre de nous prendre en charge…. » a témoigné un bénéficiaire de la formation en pâtisserie comblé par cette initiative sociale et solidaire. A sa suite, un autre bénéficiaire de la formation en élevage et agriculture exprime sa satisfaction en ces termes : « …Nous avons appris l’élevage de plusieurs animaux notamment des poulets locaux et des goliaths, des lapins, des cochons, des cailles etc… Nous avons aussi étudié les maladies auxquelles sont exposés ces animaux et les traitements appropriés. » a-t-il dit. Pour une autre lauréate de make-up et de nouage de foulards, cette initiative de l’honorable ces vacances-ci est louable. Elle remercie les formateurs pour leur ouverture et pour tous les enseignements donnés. Dans l’ensemble, les récipiendaires croient qu’avec les formations reçues, ils peuvent s’autonomiser avec une nouvelle source de revenus. Ils ont pris l’engagement de bien en prendre soin et plaident pour la pérennisation de l’initiative.

Prenant à son tour la parole, la défenseure des jeunes, des femmes et des enfants, l’honorable Solange MEHOU s’est rendue compte qu’elle ne s’est pas trompée en organisant ces formations. « Je vous félicite. Le chemin a été long et parsemé d’embuches, mais vous en êtes arrivés à tirer votre épingle du jeu. La cérémonie de remise d’attestation n’est nullement pas la fin du parcours comme l’imagine certains, au contraire, c’est le début d’un nouvel épisode dont vous êtes les acteurs. Mais avec ce que j’ai vu, je peux vous dire que vous êtes compétent. Je remercie les parents pour leur confiance. Vous mettrez en pratique les connaissances acquises afin de bénéficier des fruits de vos efforts.» telles sont les exhortations de l’honorable Solange MEHOU à l’endroit des cent cinquante (150) récipiendaires.

Signalons que cette cérémonie agrémentée entre autres par des prestations culturelles et artistiques a pris fin sur la remise des attestations aux récipiendaires.

Fidèle KENOU