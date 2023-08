Niger: Le Général Tiani annonce une transition de trois ans  

Vues : 6

Pendant que la Cedeao attend avec impatience et fougue le rétablissement du président déchu Mohamed Bazoum, les putschistes enchainent de leur côté, de nouvelles décisions. Ce samedi, le général Abdourahamane Tiani, l’actuel homme fort du Niger a fait une nouvelle déclaration à la télévision publique du pays, annonçant entre autres, la décision prise par lui et les siens de tenir le pays dans une transition de trois ans maximum et de convoquer un dialogue national dans un délai de 30 jours. Un dialogue, qui à le croire, devra formuler des « propositions concrètes » dans un délai de 30 jours également, afin de poser « les fondements d’une nouvelle vie constitutionnelle au Niger. « Notre ambition n’est pas de confisquer le pouvoir » a rassuré la commandant la garde républicaine du président déchu, initiateur et organisateur du coup d’Etat du 26 juillet dernier. Il a également mis en garde les pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) contre toute intervention militaire. « Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient », a-t-il averti.

A rappeler que les chefs d’Etat-major de la Cedeao à la suite de leur deuxième rencontre sur la situation au Niger, se sont dits prêts à agir et n’attendent que l’approbation de la conférence des chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale. Ces derniers n’excluent encore point les voies diplomatiques, estimant qu’une intervention militaire ne serait entreprise que quand toutes les autres voies auraient échoué. C’est sans doute dans ce même état d’esprit que de nouveaux émissaires de la Cedeao se sont encore rendus à Niamey en cette fin de semaine et ont pu échanger avec le président Mohamed Bazoum toujours gardé par les putschistes militaires ainsi qu’avec le camp Tiani.

Christian TCHANOU