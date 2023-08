Organisation à Oké-Owo de la 3ème édition Festival International Zogben: Les réalisations de Talon à Savè et Oké-Owo fortement saluées

Vues : 11

(Le président de l’AGROD rend un vibrant hommage à Talon et fait un plaidoyer)

Josué N’Vodé, président de l’association de développement AGROD

Ce que vous devriez savoir : A l’occasion de la 3ème édition du Festival International Zogben qui s’est tenue du 11 au 13 août 2023 à Oké-Owo, les festivaliers ont exprimé leur fierté pour les œuvres accomplies par le gouvernement du Président Talon à Savè ainsi que dans le village d’Oké-Owo, chef-lieu de l’arrondissement de l’Okpara frontalier au Nigéria. Dans ce village, s’est achevée la route nationale inter-état (RNIE) n°5. Il a récemment bénéficié d’une voie bitumée, réalisée par le pouvoir de la rupture. Laquelle voie leur a permis de rejoindre sans difficulté le lieu de l’évènement à Oké-Owo et découvrir l’immensité de la richesse culturelle du pays. A l’occasion dudit festival, les cadres de la localité ont plaidé dans leurs discours la réalisation du pont sur le fleuve Okpara à hauteur d’Oké-Owo, pour ouvrir le Bénin sur le Nigéria. En effet, cette édition, du Festival Zogben, organisée par l’Association Partage Diaspora béninoise, basée en France en collaboration avec l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD), a permis de mettre en lumière non seulement les merveilles d’Oké-Owo, mais aussi des réalités concrètes des œuvres du Président de la république, Patrice Talon. Après trois jours d’intenses activités autour du thème : « Patrimoine Culturel Immatériel source intarissable de richesse », les participants sont repartis sur une bonne note de satisfaction. Ils se disent fiers d’avoir saisi l’occasion offerte par madame Imelda Bada et son équipe pour connaitre l’intérieur du pays et découvrir des merveilles touristiques. Le circuit ainsi proposé par les organisateurs du festival a été l’opportunité pour les festivaliers d’apprécier l’état de la route Savè-Kétou nouvellement construite surtout la bretelle Savè-Oké-Owo.

Que disent les acteurs : Dans son intervention, la promotrice dudit festival, Imelda Bada a salué les réalisations du gouvernement à Savè dont notamment la qualité de la route Savè-Oké-Owo, faite grâce au programme d’action du gouvernement et plus particulièrement le rétablissement de la centrale solaire du village Oké-Owo, ce qui a permis de réussir le festival avec l’énergie électrique à la grande satisfaction des populations. Madame Imelda Bada a aussi salué le Programme d’action du gouvernement qui a inscrit en ligne de mire la valorisation des potentialités culturelles en vue de la promotion du tourisme. C’est en cela qu’elle a encouragé les festivaliers à continuer à valoriser dans leurs localités les patrimoines mis en exergue lors de cette édition. Emue par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population d’Oké-Owo, la promotrice du festival international Zogben, Imelda Bada n’a pas hésité à exprimer de vive voix, sa satisfaction. Selon elle, cette 3ème édition célébrée avec faste à Oké-Owo, grâce à l’appui de la population et surtout l’association de développement Agrod d’Oké-Owo, est un moyen de révéler le patrimoine culturel immatériel du Bénin en général et celui d’Oké-owo en particulier. « Nous devons commencer à afficher notre identité culturelle. C’est ce que nous sommes, c’est ce que nous avons et nous devrions être fiers de l’exprimer. J’invite chaque fille et fils du pays à assumer son identité », a-t-elle dit en rassurant les uns et les autres que la lumière (Zogben) qui s’est allumée sur Oké-Owo ne s’éteindra plus jamais. Allant dans le même sens, le président de l’association de développement AGROD Oké-Owo, Josué N’Vodé s’est réjoui de ce que les actions du gouvernement ne se limitent pas uniquement dans les zones urbaines. « Oké-Owo qui est le terminus de la route nationale inter-état (RNIE) a bénéficié du bitumage de la bretelle Savè-Okéo n°5 et nous remercions infiniment notre Président Patrice Talon pour cette belle infrastructure qui nous prouve qu’il ne nous a pas oubliés. Du haut de cette tribune, nous plaidons humblement pour que le Chef de l’Etat fasse de ce projet une œuvre intégré en nous aidant à procéder à la réalisation du pont sur le fleuve Okpara à hauteur d’oké-owo, pour ouvrir le Bénin sur le Nigéria. », a déclaré le président de l’association de développement Agrod d’Oké-Owo, sous un tonnerre d’applaudissement, signe que la demande fait l’unanimité. Josué N’VODE en saluant à cette occasion la bonne collaboration entre le président Patrice Talon et son homologue Bola Tinubu, espère que cette bonne ambiance va ouvrir les portes pour la concrétisation de ce projet que souhaite la population d’Oké-Owo. Le village d’Oké-Owo étant frontalier avec le Nigéria, à travers la RNIE N°5, le président Josué N’Vodé a aussi sollicité du Chef de l’Etat, la présence effective de l’Etat béninois à travers des infrastructures dignes de nom comme un commissariat d’arrondissement qui manque dans la localité ainsi que les autres services qui peuvent bien faire entrer des ressources à l’Etat. Portant la voix des populations d’Oké-Owo, Josué N’Vodé a aussi plaidé pour l’amélioration des services sociaux de base, notamment de leur centre de santé, de la fourniture de l’eau potable etc.

La promotrice du festival Imelda Bada remet le trophée Zogben au CA de l’Okpara, Bernard Gobou

Entre les lignes : Par ailleurs, des ateliers créatifs; des spectacles vivants; des balades touristiques; des animations folkloriques ; des expositions-ventes; un marché des producteurs; un village de la restauration avec des mets typiquement béninois ont agrémenté les activités de ce festival. De même qu’un atelier scientifique sur le thème du Festival a été animé par le Professeur Rock Mongbo. Notons que la présence de plusieurs têtes couronnées, garants de la tradition notamment de Sa Majesté Oba Adétutu, Roi de Savè, Sa Majesté Tofa d’oké-Owo et des chefs de collectivités est venue rehausser l’évènement. En signe de reconnaissance pour les services rendus à Oké-Owo, la présidente Imelda BADA promotrice du festival international Zogben est faite citoyenne d’honneur d’Oké-Owo par l’association de développement AGROD, avec la bénédiction du chef de l’arrondissement de l’Okpara. Le diplôme d’honneur et de reconnaissance de mérite lui a été décerné à cet effet.

Le président de l’AGROD, le CA et les sages félicitent la promotrice Imelda Bada

DISCOURS DU PRESIDENT DE L’AGROD A L’OCASSION DU FESTIVAL INTERNATIONAL ZOGBEN

Monsieur le Préfet du département des Collines,

Monsieur le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts des Collines, représentant le Ministre du tourisme, de la culture et des arts,

Monsieur le Maire de la commune de Savè,

Monsieur le Chef de l’arrondissement de l’Okpara,

Sa Majesté ADETUTU, Roi de Savè,

Sa Majesté, Roi d’Oké-Owo,

Mesdames, Messieurs les membres du comité d’organisation de ce festival,

Mesdames, Messieurs les autorités et cadres à divers niveaux,

Chères populations,

Recevez mes civilités et celles de tous les membres de notre association de développement AGROD. L’Association Générale des Résidents et Ressortissants d’Oké-Owo pour le Développement se réjouit d’être présente en ce jour à vos côtés pour célébrer et magnifier notre culture commune.

En effet, après la réussite de la première et de la deuxième édition, le comité d’organisation du Festival International Zogben a fait l’honneur à Oké-Owo d’accueillir la troisième édition de cet important évènement international de valorisation de notre patrimoine culturel immatériel.

Mesdames, Messieurs

Cette troisième édition est placée sous le thème, « Patrimoine Culturel Immatériel source intarissable de richesse ». Durant trois jours sur notre territoire ici, du vendredi 11 au dimanche 13 août, plusieurs activités à promouvoir notre riche culture dont les danses, les contes, les jeux divers etc., vont se dérouler. Cette manifestation sera également marquée par la consommation de nos mets locaux. Le choix d’Oké-Owo n’est donc pas anodin pour abriter ce festival. Nous sommes une population d’une culture diversifiée.

L’Association Générale des Résidents et Ressortissants d’Oké-Owo pour le Développement est très contente d’être témoin de cette riche manifestation culturelle. Nous voudrions rassurer d’ores et déjà, du haut de cette tribune, les organisateurs, que cette édition sera également d’une très bonne réussite afin que l’initiative soit en continuelle perpétuation dans notre pays.

Mesdames, Messieurs

Oké-Owo va tenir le pari de cette troisième édition. En témoigne, cette grande mobilisation de nos populations autour de l’évènement. La présence de toutes les couches de nos populations montre déjà cette contribution à la réussite de l’édition et à la valorisation de notre pays à travers sa culture. A cet effet, je voudrais remercier tous les participants qui ont honoré de leur présence pour rehausser cet évènement.

Aux organisateurs, nous voulons réaffirmer notre admiration et nous félicitations par la même occasion les membres du comité d’organisation ainsi que les partenaires qui ont rendu possible ce rendez-vous.

Que vive la 3è édition du Festival International Zogben !

Que vive la culture béninoise !

Que vive la population d’Oké-Owo !

Je vous remercie !