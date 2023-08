Renforcement des capacités des acteurs de l’Assemblée: Députés et cadres parlementaires à l’école de la budgétisation sensible au genre

Vues : 3

Des députés et cadres de l’administration parlementaire participent à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo depuis le mercredi 16 août 2023 à un atelier de renforcement des capacités sur la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle par les députés. C’est l’honorable Gérard Gbénonci qui a ouvert les travaux de cet atelier prévu pour durer trois jours au nom du Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Le député Gbénonchi au milieu, représentant du président Vlavonou à l’ouverture des travaux

De quoi s’agit-il ? Le présent atelier a pour objectif de renforcer les capacités techniques des députés et des cadres de l’administration parlementaire dans la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle par les députés. Il est organisé par l’Unité d’analyse, de contrôle et d’évaluation du budget de l’État (Unaceb) avec l’appui technique et financier de la GIZ à travers le Projet RÉFORM.

Que peut-on retenir des interventions ? De façon spécifique, cet atelier permettra de mieux aguerrir les participants sur le processus d’élaboration du budget sensible au genre, ses repères et outils d’analyse, a soutenu le Directeur de l’Unaceb, Simplice Quenum.

Poursuivant son intervention, il a précisé que les trois jours que durera cet atelier, permettront aussi aux participants de suivre 05 communications portant sur des thématiques en lien avec le thème principal de l’atelier. « Il s’agit d’analyser la répartition des dépenses en termes de genre, de s’assurer que la commande publique promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, d’être attentif à ce que les cotisations et redevances soient également partagées en tenant compte du genre », a dit Simplice Quenum qui n’a pas manqué de remercier la GIZ pour son appui et son soutien constant pour accompagner le Parlement béninois dans sa modernisation. Ses remerciements sont également allés à l’endroit du Président Louis Gbèhounou Vlavonou pour avoir autorisé la tenue dudit atelier dont toute l’importance a été soulignée par l’ensemble des participants.

Dans son intervention, Diane Gnanguènon a, au nom de la GIZ, salué la mobilisation effective des participants autour de cette importante activité qui met une fois encore la femme au centre des débats.

Pour la Représentante de la GIZ, l’importance de cet atelier n’est plus à démontrer lorsqu’on sait que c’est grâce à ces genres de rendez-vous et des réformes courageuses engagées par le pouvoir que la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre (BSG) a connu des avancées majeures ces dernières années…

« Avec l’appui des partenaires que sont l’UE et la GIZ, le processus d’intégration de la BSG a permis de : mobiliser et former les équipes au niveau des Ministères pilotes, mettre en place un cadre réglementaire précis qui s’appuie sur une directive BSG en annexe de la lettre de cadrage, effectuer des travaux de diagnostics dans certains ministères, appuyer les ministères sectoriels pilotes à l’élaboration des documents de planification avec une perspective genre dans le cadre du budget de l’État et enfin procéder à la formation des formateurs », a-t-elle souligné.

« Au terme de cet atelier, il est attendu des participants : la définition du cadre conceptuel et l’importance de la budgétisation sensible au genre, la connaissance du processus d’élaboration d’un budget sensible au genre de même que ces repères d’analyse, la connaissance des outils d’analyse genre des politiques publiques, la connaissance de la démarche méthodologique d’analyse d’un budget sensible au genre, l’analyse des moyens de contrôle de la mise en œuvre des politiques et des programmes sensibles au genre, les simulations faites pour une meilleure approbation de l’analyse du budget sensible au genre par les participants », a dit au nom du Président Louis Gbèhounou, l’honorable Gérard Gbénonci, Président de la Commission des finances et des échanges du Parlement béninois.

Par ailleurs, Au regard des travaux à réaliser au cours de ces trois jours d’échange, le Président Gérard Gbénonci a, au nom du Président Louis Gbèhounou Vlavonou, convié l’ensemble des participants à l’assiduité et à la persévérance.

Fidèle KENOU