Niger: Azannaï dit non à l’intervention militaire de la CEDEAO

Le parti Restaurer l’Espoir de l’ancien ministre, Candide Azannaï a fait un communiqué sur la crise qui secoue le Niger depuis le 26 juillet 2023. Dans sa déclaration, le parti condamne tout coup d’Etat quel que soit le type du coup de force qui en est le moyen et quels que soient la motivation et le statut des auteurs. Il désapprouve toutefois, avec la dernière vigueur la CEDEAO pour sa décision du 30 juillet 2023 en son volet qui préconise le recours à la force armée et suggère à l’organisation de « laisser les affaires nigériennes aux Nigériens. « Le coup d’Etat du 26 juillet 2023 au NIGER est un différend interne à ce pays indépendant et qui concerne au premier chef son État souverain et ses citoyens. Le seul principe que recommande le Parti RESTAURER L’ESPOIR (RE) est celui de la non-ingérence », écrit le parti. Selon Candide Azannaï et les siens, « la CEDEAO n’est pas un État fédéral ». « Elle n’a de ce fait aucun droit d’ingérence dans les affaires intérieures des États membres à l’exception de ceux prévus par son Traité révisé et des protocoles additionnels y relatifs », peut-on lire dans le communiqué. Le parti suggère que le Bénin trouve l’intelligence idoine pour établir des passerelles de relation et de coopération avec tous les autres pays sur la base des avantages réciproques, des intérêts de notre pays, du principe de la non-ingérence dans le cadre de la légalité internationale. Par ailleurs, le parti réaffirme son attachement à la démocratie et constate que la démocratie dans la sous-région est « totalement galvaudée par le fait qu’elle sert de plus en plus d’artifices aux intérêts occultes, transformant en chimères les grands espoirs prônés par les valeurs qu’elle prétend promouvoir et les principes qu’elle prétend défendre et protéger ». « La démocratie est, tout au plus dans cet espace, réduite à des parodies électorales, véritables entourloupes de détournement des suffrages, de sa falsification autocratique et souvent aux dépens des aspirations légitimes des citoyens et des peuples », dénonce le communiqué du parti.

Alban TCHALLA