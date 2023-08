Menace de rétablissement de Bazoum: L’Ambassadeur Moïse Kérékou contre l’intervention militaire

Vues : 3

Moise Kérékou, ancien Ambassadeur de la République du Bénin près la Turquie

Dans une tribune publiée sur sa page Facebook le mardi 15 août 2023, l’ancien ambassadeur Moïse Kérékou s’est prononcé sur la situation socio-politique tendue au Niger. Il estime que cette crise met en lumière une CEDEAO « grippée » et confrontée à une série de crises. Pour lui, le coup d’Etat au Niger fait suite à une série de coups d’Etat dans la sous-région. « C’est le quatrième brandon enflammé après celui du Mali, de la Guinée et du Burkina, mais qui a eu l’effet particulier d’un “brandon de discorde” au sein des populations. Comme quoi un brandon peut en cacher un autre », a-t-il écrit. Il avertit que si la solution n’est pas trouvée, cette situation risque de dégénérer. « Un brandon enflammé loin d’éclairer peut causer plutôt un brandon de discorde lequel va tout consumer, tout sur son passage. Comme, il peut aussi avoir un effet de contagion s’il n’est pas vite éteint. L’adage populaire nous enseigne : “Quand la maison de ton voisin brûle, la tienne est en danger” », fait-il savoir. En tant que panafricaniste et spécialiste des questions d’intégration il dit ne pouvoir pas rester insensible à cette situation qui bientôt aura des conséquences économiques. Selon lui, aujourd’hui les démocraties sont à l’épreuve des coups de force. « Les divers brandons allumés par les militaires ont mis en lumière une CEDEAO “grippée” pour reprendre l’expression de l’autre, une CEDEAO plus que jamais confrontée à une série de crises : crise d’autorité, crise de légitimité, crise de confiance et crise institutionnelle. A quoi cela est-il dû ? », s’est-il interrogé. Par ailleurs, l’ancien diplomate, Moïse Kérékou entend à travers une série de réflexions objectives apprécier ces changements sous forme différents articles intitulés : panafricanisme et intégration ; la création des États modernes en Afrique ; le lourd héritage colonial ; la démocratie à l’épreuve des coups de force et l’histoire bégaye mais ne se répète pas”.

Alban TCHALLA