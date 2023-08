Intervention militaire au Niger: Les chefs d’Etat-major de la CEDEAO prêts pour l’assaut sur  Niamey, si toutes les autres voies échouent

Vues : 26

Ce que vous devriez savoir : Les chefs d’état-major des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont réunis ce jeudi 17 août 2023 à Accra, la capitale du Ghana, pour étudier et coordonner les détails de la décision des dirigeants de leurs pays, prise la semaine dernière, concernant le déploiement d’une “force de réserve pour rétablir l’ordre constitutionnel” au Niger. Au terme de cette rencontre qui a duré deux jours, les troupes de la CEDEAO, ont déclaré qu’elles sont prêtes à rejoindre une force en attente pour intervenir au Niger. L’objectif est de rétablir l’ordre constitutionnel. Toutefois, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, a rassuré que la diplomatie “reste toujours une option” pour résoudre la crise au Niger. Reçu sur Al Jazeera, il a déclaré que l’organisation « accordera une chance à la diplomatie, mais la force (militaire) sera prête à répondre, si toutes les solutions échouent ». Le commissaire a réitéré la position de la CEDEAO pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger par tous les moyens disponibles. « La démocratie est ce que nous défendons et c’est ce que nous encourageons. L’objectif de notre rassemblement n’est pas simplement de réagir aux événements, mais de tracer de manière proactive une voie qui aboutit à la paix et favorise la stabilité », a-t-il laissé entendre.

Entre les lignes :Malgré le dialogue préconisé dans la crise nigérienne, la junte au pouvoir est sourde aux incessants appels de tous bords. Au terme de son ultimatum qui a duré une semaine, la CEDEAO a activé sa force en attente tout essayant de toujours prôner la voie diplomatique. Dans cette attente de l’organisme sous-régional, la junte a procédé à la formation d’un gouvernement après la nomination d’un premier ministre. Puis après, elle a menacé d’éliminer Bazoum en cas d’intervention des forces de la CEDEAO et, le comble, c’est que les militaires auteurs du putsch sont désormais prêts à poursuivre devant les tribunaux le président déchu pour “haute trahison”.

Assise AGOSSA