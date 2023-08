Coopération fructueuse entre le Bénin et la Chine: L’Ambassadeur Peng Jingtao dresse des lauriers à Patrice Talon

Vues : 12

Ce que vous devriez savoir : A l’occasion d’une causerie dénommée « Mardi de la Chine » organisée par le réseau Médias pour la Coopération Sino-béninoise, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao, a manifesté sa curiosité de voir un pays comme le Bénin se développer en un laps de temps. « En sept ans, je n’ai jamais vu un pays connaître un changement aussi spectaculaire que le Bénin », a-t-il martelé. Au cours de cette rencontre mensuelle, le diplomate a fait le point de la coopération entre les deux pays et a fait connaître la position de la Chine par rapport à certaines orientations stratégiques et géopolitiques de son pays. A l’entendre, « si la dynamique se maintient, vous serez une grande puissance économique en Afrique et dans le monde ».Pour Peng Jingtao, cette relation fructueuse entre la Chine et le Bénin, vieille de plus de cinq décennies mérite d’être amenée à un niveau supérieur. « Après la célébration des 50 ans des relations entre les deux pays, nous devons amener cette relation à un autre niveau avec d’autres activités », a martelé le diplomate.

Entre les lignes : Pour renforcer cette relation entre les deux pays, le Ministre des affaires étrangères de la Chine, a effectué une visite de trois jours au Bénin qui a débouché sur des conclusions importantes pour le renforcement du secteur économique béninois. Les premiers fruits de cette visite se traduisent par l’arrivée de l’association des entrepreneurs de la Chine au Bénin, ce qui a permis un brassage avec les entrepreneurs béninois. La résultante logique est la participation du Bénin à la troisième édition de l’exposition économique Chine-Bénin sans oublier l’organisation de la commission mixte économique Chine Bénin. A cette panoplie d’activités s’ajoutent plusieurs projets exécutés dans le cadre de cette relation. On peut citer en autres, la construction de pipeline Niger Bénin, la participation de plusieurs entreprises Chinoises à la construction des infrastructures rentrant dans l’exécution du Programme d’Action pour le Gouvernement (PAG1 et 2), l’accord de l’exonération de certains produits béninois en Chine dont l’ananas.