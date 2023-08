Impact de la crise nigérienne sur l’économie nationale: Wilfried Houngbédji rassure de la résilience du Bénin

Vues : 9

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est prononcé sur les impacts des sanctions imposées au Niger sur l’économie béninoise. C’était lors d’un entretien qu’il a accordé à BIP Radio, le mardi 15 août 2023. Au cours de son intervention, il a fait savoir que les mesures de la CEDEAO contre le Niger n’ont pas paralysé les activités au Port Autonome de Cotonou.

Le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger après le putsch du 26 juillet 2023. C’est l’une des sanctions infligées à ce pays par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En revanche, cette fermeture n’est pas sans conséquence pour le Bénin.Ceci se remarque d’ailleurs par le blocage des camions qui viennent charger des marchandises du Port Autonome de Cotonou pour Niamey et les autres villes du pays.Malgré cette situation, la société portuaire ne connait pas de paralysie selon Wilfried Léandre Houngbédji. S’il reconnaît que le Niger est l’un des partenaires importants du Port Autonome de Cotonou, le porte-parole du gouvernement a confié que l’exécutif a fait des investissements pour améliorer la gestion du Port et diversifier les partenariats. A en croire Wilfried Houngbédji, le Bénin peut faire face aux pertes économiques engendrées par la fermeture de la frontière avec le Niger mais ne pouvait entraver les activités économiques. « Nous avons appris à être résilients. Nous avons quand même vécu pendant un an la fermeture de la frontière avec le Nigeria », souligne-t-il. Pour le porte-parole du gouvernement, en appliquant les décisions de la CEDEAO, le Bénin privilégie l’intérêt collectif et à long terme, des pays plutôt que de se concentrer sur des avantages individuels et immédiats.