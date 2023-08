Redynamisation des instances de l’UP le Renouveau: La Haute Direction Politique créée, Djogbénou toujours président

Vues : 49

Joseph Djogbénou

Les responsables du parti Union Progressiste le Renouveau étaient en session ordinaire du Bureau Politique le samedi 12 août 2023. Au cours des travaux de cette session qui a eu lieu à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, les participants ont procédé à la relecture des textes et à l’adoption des modifications des statuts de l’Union Progressiste le Renouveau conformément aux textes fondamentaux du parti. Cette session s’est soldée par l’approbation à l’unanimité des différentes modifications et autres innovations apportées aux statuts et textes fondamentaux du parti. A cet effet, le “Bureau Politique” du parti s’est agrandi et est passé à plus de 300 membres. Quant à la “Direction Exécutive Nationale”, elle s’est renforcée. Le présidium est remplacé par une nouvelle instance dénommée “Haute Direction Politique” et passe de 3 membres à 9 membres. Il est toujours présidé par le Professeur Joseph Fifamin Djogbénou, qui a désormais le titre de ‘’Président de la Haute Direction Politique’’. En procédant ainsi, les responsables de l’Union Progressiste le Renouveau entendent consolider leur ancrage sur l’échiquier politique nationale afin de relever de nouveaux défis.

Vue d’ensemble des responsables de l’UPR

Le Président de la Haute Direction Politique, Prof. Joseph Fifamin Djogbénou a insisté sur la nécessité pour les militants de se rassembler toutes et tous autour de la vision du parti. « Le défi aujourd’hui, c’est davantage de discipline, le défi c’est davantage de rassemblement, le défi c’est davantage de responsabilité. Le peuple nous attend. Nous avons rendez-vous avec lui. Et nous devons répondre à ce rendez-vous, pas de manière dispersée mais de manière ordonnée », fait-il savoir. Il a aussi installé les nouveaux membres des instances du parti dans leur mission.

Voici les neuf membres de la Haute Direction Politique

𝟭– 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 : Joseph Fifamin DJOGBÉNOU

𝟮– 𝗩𝗶𝗰𝗲–𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 : Mariam CHABI TALATA ZIMÉ

𝟯– 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 : Gérard GBENONCHI

𝟰– 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗱𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 : David HOUINSA

𝟱– 𝗧𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲𝗿 : Domitien N’OUEMOU

𝗠𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 :

𝟲– Louis G. VLAVONOU

𝟳– Natondé AKÉ

𝟴– Bio Sarako TAMOU

𝟵– Christian HOUÉTCHÉNOU