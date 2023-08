Vues : 7

Le consortium Care International et Gain a procédé, le jeudi 10 août 2023 à Parakou, au lancement du projet Catalyzing Strengthened Policy for Healthy Diets and Resilience (Cascade). Le projet est initié pour contribuer à la réduction de la malnutrition chez les femmes en âge de procréer et les enfants au Bénin dans 20 communes.

Ce que vous devriez savoir :Soucieux de l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Bénin, leconsortium Care International Bénin-Togo et Gain Bénin ont initié le projet Cascade pour venir à bout du phénomène. Cce projet financé par le ministère des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas, va impacter plus de 900 000 femmes et enfants dans six départements du Bénin pour un total de 20 communes. Dans le nord du Bénin, les départements de l’Atacora de l’Alibori et du Borgou, sont les trois bénéficiaires, avec à la clé 11 communes sur les 20 au total. Avec le projet CASCADE, le consortium entend améliorer l’accès à une alimentation saine des ménages et accroître leur résilience aux chocs climatiques, en particulier les femmes en âge de procréer et les enfants. Le projet contribuera également à renforcer la résilience des ménages aux chocs économiques.

Que disent les autorités : A l’entame de la cérémonie, le Préfet du département du Borgou, Djibril Cissé Mama, a fait savoir qu’«aucun pays ne peut prospérer durablement et atteindre ses objectifs sans garantir les conditions d’une alimentation saine et équilibrée, pouvant permettre à ses populations de jouir d’une bonne santé aux fins de contribuer efficacement au développement de la nation ». Après avoir exprimé sa joie de voir son département parmi les ceux choisis pour accueillir le projet, l’autorité a rassuré les initiateurs de la disponibilité de son équipe pour soutenir efficacement le projet. Pour le représentant du Directeur pays de Care International Bénin/Togo Alain Troukou, il s’avère important d’assurer la sécurité alimentaire et de lutter contre la malnutrition afin d’assurer le développement d’une nation. «Nous avons pris conscience que nos efforts doivent être mutualisés dans une démarche qui vise l’efficacité de la mise en œuvre des politiques en matière de nutrition au Bénin » dit-il avant de promettre que «le consortium Care International Bénin/Togo et Gain engagera toutes les parties prenantes afin de garantir un succès éclatant à ce projet».Une promesse qui ne peutêtre satisfaite grâce à l’accompagnement de tous les partenaires. C’est d’ailleurs pourquoi, l’Ambassadrice des Pays-Bas au Bénin, To Tjoelker, les invite à « travailler en synergie pour que le projet Cascade puisse connaître un aboutissement heureux et contribuer ainsi au renforcement du pouvoir d’action des femmes en âge de procréer ».Occasion pour les maires des communes bénéficiaires de ce projet de témoigner leur infinie reconnaissance à l’endroit des initiateurs. Que cela soit les maires El Hadj ZackaryBoukary, deTanguiétaet Bio SarakoTamou, de Banikoara, ils ont salué l’initiative et ont reconnu que ce projet va considérablement améliorer le quotidien de leurs populations.

Entre les lignes : Au terme de la cérémonie de lancement, les participants ont eu droit à un riche panel de discussions sur la richesse des bases alimentaires des communautés peulh et Baribas, et aussi à des prestations artistiques. Il faut noter que ce présent lancement régional, intervient après celui national, fait en mai dernier à Cotonou.

