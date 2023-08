Audiences au cabinet du Président Vlavonou : Des questions culturelles et de coopération au cœur des échanges

Vues : 6

Photo de famille entre Vlavonou et ses hôtes à la fin de l’audience

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis GbèhounouVlavonou a successivement échangé avec deux délégations le jeudi 10 Août 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Il s’agit des délégations conduites respectivement par IbukunKoussemou, Directeur Adjoint du Service social et des réfugiés de la commune de Bayrenth en Allemagne et de Raymond Adekambi, Coordonnateur général du Comité Central d’Organisation des Festivités Culturelles Annuelles de Kétou (FCAK). La première délégation estime avoir profité de cette visite de courtoisie pour échanger avec l’autorité parlementaire des questions de coopération parlementaire entre le Bénin et l’Allemagne sans oublier les difficultés que rencontrent les béninois résidants en Allemagne. La deuxième délégation quant à elle a essentiellement échangé avec le Président Vlavonou sur l’édition 2023des Festivités Culturelles Annuelles de Kétou (FCAK). Lire ci-après les déclarations de chaque délégation à la fin de l’audience.

IbukunKoussemou, Directeur Adjoint du Service social et des réfugiés de la commune de Bayrenth en Allemagne

« Nous avons présenté les problèmes des béninois de l’Allemagne au Président »

« …Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au Président de l’Assemblée nationale Louis GbèhounouVlavonou et profiter pour lui faire part des problèmes que les béninois de l’Allemagne rencontrent. L’un des grands problèmes que les Béninois de l’Allemagne rencontrent est lié à la fermeture de l’Ambassade du Bénin près l’Allemagne, laquelle fermeture nous crée d’énormes difficultés. Entre autres problèmes, nous avons de difficultés à établir des passeports, du RAVIP, et d’acte de naissance aux enfants nouvellement nés. Vous savez, sans le passeport, les béninois de l’Allemagne ne peuvent pas prendre leur séjour et se trouvent être bloqués. Nous avons suggéré à l’autorité que l’idéal serait la réouverture de l’Ambassade ou à défaut la nomination d’un Consul général qui pourra régler ces problèmes afin que les béninois de l’Allemagne se sentent comme chez eux. Également, nous avons profité pour lui présenter les projets que nous exécutons au Bénin. L’un de ces projets a trait aux soins aux prisonniers que nous gérons avec l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) qui depuis un temps, a de difficultés à évoluer. Nous lui avons exposé ce problème parce-que les soins aux prisonniers ne sont pas une mauvaise chose et nous voulons ramener des médecins pour soigner les prisonniers. Nous souhaitons aussi que les détenus apprennent des métiers bien qu’étant en prison et l’Allemagne est aussi prête à accompagner dans ce domaine. Nous avons été très surpris parce-que bien qu’étant en vacances, le Président nous a reçus et il a été très réceptif à nos doléances. Il nous a aussi soulignés qu’il suivait déjà de près nos actions et a promis porter nos doléances à qui de droit. Il a été également question au cours de nos échanges de la Coopération entre les parlementaires Allemands et les parlementaires béninois. Il a suggéré que les jours à venir, on mette sur pieds un groupe de parlementaires qui va représenter le Bénin en Allemagne. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU

Raymond ADEKAMBI, Coordonnateur général du Comité Central d’Organisation des Festivités Culturelles Annuelles de Kétou

« Le Présidentest très content des axes de développement que nous avons émis »

« …Nous sommes venus inviter officiellement le Président de l’Assemblée nationale aux Festivités Culturelles Annuelles de Kétou dite « OdunLafu » parce qu’effectivement du 20 au 27 août 2023, il sera organisé les Festivités Culturelles Annuelles de Kétou (FCAK). Ces festivités visent trois objectifs. Le premier c’est de révéler Kétou parce-que Kétou est une cité historique qu’on connait très peu et il faut maintenant la révéler parce-que la ville a besoin de grosses infrastructures touristiques et culturelles au même titre que d’autres villes de notre pays. Le deuxième objectif, c’est de faire en sorte qu’il y ait un dialogue inter-religieux entre les religions musulmanes, animistes, catholiques et autres. Il faut qu’il y ait cette harmonie. Le troisième objectif qui est très important est que Kétou n’est pas seulement une commune Yoruba ni Nago. Kétou est une commune où il y a les Mahi, les Holi, les Yorubas. Historiquement, il y a des blessures et donc nous devons tout faire pour panser ces blessures à travers ces manifestations qui permettent de brasser toutes les ethnies de la commune. Aujourd’hui, Kétou est un grand carrefour parce-que le gouvernement a fait la route Savè-Kétou donc il y a une route qui mène de Kétou à Savè et beaucoup de personnes passent par là pour avoir un bon raccourci. Le Président nous a beaucoup encouragés. Il a été très content des axes de développement que nous avons émis, des axes qui permettent surtout un brassage puisque notre association est entièrement apolitique et ne fait pas non plus l’apologie d’une religion. Notre seul leitmotiv est la paix dans la commune… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU