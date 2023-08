Bola Tinubu à l’ouverture du sommet Cedeao: « Nous nous réunissons avec un profond sentiment d’urgence et de détermination »

Vues : 6

C’est un président nigérian un peu déçu et aussi plus engagé face à la crise au Niger qui s’exprimait ce jeudi à l’ouverture du sommet extraordinaire des chefs de la Cedeao à Abuja. « Aujourd’hui, nous nous réunissons avec un profond sentiment d’urgence et de détermination, en nous appuyant sur les engagements pris lors de notre premier sommet extraordinaire, concernant la grave crise politique qui frappe notre nation sœur. Lors de cette réunion initiale, nous avons exprimé notre solidarité avec le peuple du Niger et leur Président démocratiquement élu, Son Excellence Mohamed Bazoum, en condamnant la prise de pouvoir militaire et la détention injuste de leur Président démocratiquement élu ». Désigné, il y a peu, président en exercice de la Conférence des chefs de l’Etat de la Cedeao, Bola Tinubu ne tient pas à lâcher du lest face aux militaires putschistes qui ont pris le commandement du Niger depuis quelques jours, à la suite d’un coup d’Etat qu’ils ont orchestré contre le président Mohamed Bazoum. Tinubu et ses pairs de la Cedeao, lors d’un premier sommet tenu en urgence ont aussitôt pris de lourdes sanctions contre les putschistes l’Etat du Niger tout entier, avec à la clé, un ultimatum d’une semaine pour rétablir Bazoum. La Cedeao a menacé d’intervenir de force si les putschistes ne cèdent pas à ses injonctions. Le président nigérian a regretté, hier, que le statu quo prévale toujours au Niger malgré l’ultimatum et les efforts mis en œuvre par le biais de diverses équipes de médiation de la Cedeao pour permettre, avec la junte au pouvoir, une résolution pacifique de la situation politique du Niger. « Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons appelé la junte à annuler sa décision de renverser un gouvernement légitime. Nous avons ensuite imposé des sanctions dans l’espoir que cette mesure résolue servirait de catalyseur pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger. Malheureusement, l’ultimatum de sept jours que nous avons émis lors du premier Sommet n’a pas donné les résultats escomptés. Nous avons également fait des efforts diligents par le biais du déploiement de diverses équipes de médiation de la Cedeao pour engager la junte militaire dans une résolution pacifique de la situation politique. L’un des facilitateurs, l’ancien Chef d’État du Nigeria, le Général Abdulsalami Abubakar, nous informera des résultats de sa mission à Niamey » a fait savoir Bola Tinubu.

Il n’a pas manqué de rappeler aussi que toujours dans une démarche de résolution diplomatique de la crise, des émissaires ont été dépêchés vers des nations non-membres de la Cedeao, notamment la Libye et l’Algérie. A ces rencontres, l’envoyé désigné pour la Libye a eu le privilège d’être reçu par le Président de la Libye. Cette discussion a abouti à une expression incontestable de soutien aux résolutions adoptées par la Cedeao visant à rétablir la gouvernance constitutionnelle au Niger. En Algérie, l’émissaire a été reçu par le Ministre des Affaires Étrangères au nom du Président du pays. « Ces initiatives visent à présenter une position cohérente et unie concernant les circonstances en cours au Niger, montrant ainsi une approche collaborative et concertée entre les nations africaines », a expliqué le président nigérian hier à ses pairs à l’ouverture des travaux de ce second sommet convoqué en peu de jours après le premier, toujours sur la crise au Niger.

Christian TCHANOU