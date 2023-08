Ambassadeur Jean-Pierre Edon suite au coup d’Etat contre Bazoum: « L’intervention militaire de la Cedeao au Niger n’est pas souhaitable… »

Vues : 49

Dans une réflexion qu’il vient de signer à propos de la crise qui secoue actuellement le Niger suite au coup d’Etat perpétré contre le président Bazoum, l’Ambassadeur Jean-Pierre EDON, spécialiste des relations internationales ne souhaite pas un recours à la force pour déloger les putschistes, comme le menace la Cedeao. « L’intervention militaire de la Cedeao au Niger n’est pas souhaitable. En voulant résoudre un problème, on risque d’en créer d’autres plus graves. Car l’implication du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso qui considèreront cet acte comme une déclaration de guerre, compliquera énormément la situation et entraînera de sérieux troubles à la paix en Afrique de l’Ouest » a-t-il averti. Lisez plutôt.

BREVE RÉFLEXION SUR LA CRISE EN COURS AU NIGER

Encore un coup de force au Niger en Afrique de l’Ouest ponctué de manifestations anti-françaises devant l’Ambassade de France à Niamey.

Cette situation qui fait suite à celles du Mali et du Burkina Faso, recommande une profonde réflexion dénuée de toute passion et de partie prise superficielle.

En fomentant des coups d’Etat, les militaires des trois pays les justifient entre autres, par la situation sécuritaire préoccupante.

Il se pose alors la question de savoir pourquoi en 10 ans de présence sur le terrain, les forces armées françaises mieux équipées que les terroristes, et expertes dans les renseignements, n’ont pas pu vaincre les terroristes moins nombreux que les militaires déployés dans le sahel?

Peut-on croire que ces pays du Sahel demanderaient le départ des troupes françaises, si leur lutte contre les djihadistes était une réussite ?

La preuve en est que le contingent Serval des années 2013 avait été efficace sur le terrain et les maliens en étaient heureux, car sans cette intervention rapide, les djihadistes seraient arrivés à Bamako. Le président français de l’époque François Hollande en visite au Mali, avait été triomphalement accueilli comme un sauveur, et des Maliens se sont même donné les noms des deux premiers militaires français tombés sur le front. Alors se pose la question de savoir pourquoi Barkhane n’a pas suivi l’exemple de Serval ?

C’est autant de questions qui méritent des réponses appropriées.

Elles sont d’autant plus importantes qu’elles constituent l’une des causes des manifestations anti- françaises dans ces États en guerre.

Une autre question d’importance est la suivante : un pays qui n’est pas satisfait de sa coopération militaire avec un pays tiers ne peut-il pas solliciter l’aide d’une autre nation ? Car le recours à Wagner peut être considéré comme la manifestation de la déception des pays du Sahel. Ils veulent alors faire une autre expérience qui sera évaluée à moyen terme pour tirer des conclusions relatives à la poursuite ou l’arrêt de cette nouvelle expérience.

Il est clair que la solution ne se trouve pas dans les coups d’Etat militaire. Ceux qu’on a connus par le passé n’ont pas pu améliorer les conditions de vie et de sécurité des populations d’où le recours à la démocratie. Mais une fois que cela se produit, il vaut mieux procéder aux négociations et en cas d’échec, prendre et appliquer des sanctions comme vient de le faire l’organisation régionale. Le recours à la force est un couteau à double tranchants. La preuve en est que les nouvelles Autorités de Niamey feraient état de l’agression physique volontaire du président Bazoum en cas d’intervention militaire étrangère.

Il est bien entendu que la prise de pouvoir par la force est une mauvaise chose qu’il faut condamner en ce sens que c’est anti-démocratique et anti-progrès.

Mais dans les négociations, la sagesse recommande qu’une attention soit accordée aux raisons justes et acceptables du coup de force, pour permettre à l’Autorité rétablie ou à celle issue de l’ordre constitutionnel d’en tenir compte dans sa nouvelle gouvernance.

Il est à espérer que le Niger sorte bien de cette situation que la CEDEAO n’accepte plus à juste titre, au nom de la défense de la démocratie chèrement acquise dans nos pays. Il faut qu’il soit désormais clair dans l’esprit de tout le monde que le pouvoir s’acquiert par les urnes et non par la force.

Une fois le pouvoir acquis, les dirigeants doivent être tenus de travailler pour l’intérêt général et de défendre les intérêts de leurs peuples. Cette gouvernance permettra de conjuguer au passé tout coup d’Etat militaire.

Par ailleurs, tenant compte de l’évolution de la crise, l’intervention militaire de la CEDEAO au Niger n’est pas souhaitable. En voulant résoudre un problème, on risque d’en créer d’autres plus graves. Car l’implication du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso qui considéreront cet acte comme une déclaration de guerre, compliquera énormément la situation et entraînera de sérieux troubles à la paix en Afrique de l’Ouest.

Personne n’est en mesure de prévoir jusqu’où cette mesure de force conduira. Comme on le dit communément ” on sait quand ça commence, mais on ne sait quand cela finira”.

Ce serait dommage que des pays africains se livrent à la guerre contre d’autres pays du même continent. On ferait la part belle aux ennemis des Africains et à la recolonisation fine du continent.

En ce qui concerne les sanctions, elles sont préférables à l’intervention militaire, mais ce sont malheureusement les populations qui en souffriront le plus, mieux elles ne sauraient être la solution, et n’ont jamais amené un pays à abdiquer. C’est le cas de Guinée de Sékou Touré, de Cuba de Fidel Castro, d’Iran et tout récemment de la Russie.

Aussi serait-il mieux de privilégier la voie diplomatique en insistant sur le retour à l’ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, par exemple en moins d’un an.

Évitons les escalades connues en 2011 en Libye et qui ont généré des difficultés auxquelles aucun compromis viable n’est encore trouvé à ce jour.

Ambassadeur Jean-Pierre EDON.