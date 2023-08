Examen de fin d’année: Salimane Karimou s’oppose à la suppression du CEP

Vues : 7

Le Certificat d’Etude Primaire (CEP), examen qui sanctionne la fin du cursus primaire est toujours maintenu dans le système éducatif béninois. Le ministre des enseignements maternel et primaire l’a fait savoir, le 28 juillet dernier à Porto-Novo, lors d’une rencontre avec les professionnels des médias.

Ce qu’il faut retenir : Face à la polémique récurrente sur le maintien ou non du CEP, le ministre Salimane Karimou reste convaincu que ce diplôme a toujours son importance dans le système éducatif. Il justifie cette position en prenant pour exemple les pays ayant essayé avec regret de suspendre cet examen. « Bonjour les dégâts si on va dans le sens que le CEP ne sert plus à rien et qu’il faut le supprimer. Je ne conseille pas cela. Tous les pays qui l’ont fait sont revenus en arrière», explique le ministre. Donnant l’exemple de la France, le ministre a fait savoir que le CEP a été supprimé mais il y a une évaluation qui est faite à l’apprenant avant le cours moyen en français et en mathématique. Cette évaluation a l’avantage, poursuit-il, de permettre à l’enseignant de prendre conscience des difficultés de l’enfant déjà dans les disciplines sur lesquelles il a été évalué. Les difficultés notées sont ensuite remontées vers l’enseignant qui est chargé d’œuvrer pour relever le niveau de l’écolier et remédier à ses insuffisances. L’objectif, selon le ministre est donc d’apprécier le niveau de chaque apprenant afin de voir comment l’accompagner. Salimane Karimou a saisi l’occasion pour rappeler que le Bénin est dans la logique d’une éducation de base qui va de la Maternelle jusqu’en classe de Terminale. « Dans une éducation de base, il ne doit pas y avoir de barrière. L’enfant qui commence la classe de Maternelle doit arriver en Terminale avant de sortir de l’école. Et c’est l’avantage de l’Approche par compétences », a-t-il fait savoir.

Quelle est l’utilité du CEP : Le ministre est allé encore plus loin en évoquant quelques avantages du CEP. Selon lui, ce diplôme n’est pas pour autant inutile aujourd’hui sur le marché de l’emploi. Des recrutements comme par exemple ceux des agents de la catégorie E continuent de se faire notamment dans la fonction publique sur la base de ce diplôme. Ce certificat peut également servir de preuve à quelqu’un dont on doute du niveau de scolarité. « Il y a des gens qui continuent de trouver de l’emploi avec le CEP. Je ne prêche pas pour ma paroisse. D’ailleurs, moi je suis finissant. Mais je suis partisan d’une éducation de qualité qui passe forcément par l’évaluation. Il faut faire des évaluations à mi-parcours. Le contrôle continu est toujours utile », conclut-il.

Assise AGOSSA